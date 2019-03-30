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ODÜ, üniversite-sanayi işbirliğine ağırlık verecek

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:46
ODÜ, üniversite-sanayi işbirliğine ağırlık verecek

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, üniversite bünyesinde kurdukları Teknoloji Transfer Ofisi (ODÜ-TTO) ile üniversite-sanayi iş birliğini sağlayacaklarını, bilim ve teknoloji alanında sanayi kesimine her türlü özellikle Ar-Ge ve inovasyon desteği vereceklerini açıkladı.


ODÜ Rektörü Tarık Yarılgaç, üniversite olarak kuruldukları 2006 yılından beri yüksek katma değer sağlayacak projeler geliştirmeye gayret ettiklerini belirtti. Bu amaçla sanayi ve teknoloji alanında bilimsel projeler ürettiklerini ve bilimsel araştırmaya yönelik ortaklıklar kurduklarını belirten Yarılgaç, “Üniversitemiz, bünyesinde bulunan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) biriminin yanı sıra dışarıdan destekli araştırma projeleri kapsamında TÜBİTAK, SAN-TEZ, DOKAP, Avrupa Birliği ve özel anlaşmalarla üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye yönelik projeler üretmekteyiz. Bu bağlamda son sekiz yıl içerisinde Üniversitemizde 32 TÜBİTAK, 1 SAN-TEZ, 4 DOKAP, 5 Avrupa Birliği ve 2 ÇAYKUR projesi gerçekleştirilmiştir” dedi.



“Bölge sanayisine destek vermeye hazırız”


Ordu Üniversitesi bünyesinde kurulan Teknoloji Transfer Ofisi (ODÜ-TTO) ile üniversite-sanayi iş birliğinde projeler organize etmeyi, üniversitede üretilen bilginin sanayiye aktarılması ve ticarileştirilmesini sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Yarılgaç, şöyle konuştu:


“Özellikle bölgesel düzeyde Ar-Ge ve inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmayı, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından araştırmacıları, öğrencileri ve sanayi kuruluşlarını yararlandırmaya yönelik hizmetler sağlamayı, iç ve dış paydaşlara yönelik ulusal ve uluslararası proje hazırlama eğitimleri düzenlemeyi, akademisyen-sanayi ortaklığında Ar-Ge projeleri yürütülmesine destek olmayı hedefliyoruz. Ayrıca fikir aşamasından, proje, prototip ve ürün aşamasına kadar geçen süreçte Ar-Ge, inovasyon, teknoloji transferi, patentleme/lisanslama ve ticarileşme konularında destek olmak istiyoruz. Kurumda ve bölgede girişimcilik ve şirketleşme ekosisteminin yerleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunmayı, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yaygınlaştırılmasını, yönetilmesini ve ticarileştirilmesini sağlamayı, öğrenci ve akademisyenlerin girişimcilik faaliyetlerini destekleme ve teşvik etmeyi, merkez faaliyetlerini şehir ve bölgedeki aktörlerle paylaşıp yaygınlaştırarak ülkemizin ve bölgenin ulusal kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.”


Kendi teknolojisini üretebilen bir ülke olabilmek için mutlaka öncü teknoloji ve yenilik merkezlerine sahip olunması gerektiğinin önemine vurgu yapan Rektör Yarılgaç, “Etkin ve sürdürülebilir bir üniversite-sanayi iş birliği için somut bir ara yüz olmak, bölge içerisinde yatırım iklimini sürekli iyileştirerek girişimciler ve yenilikçi teknolojiler için yeni yatırım fırsatları oluşturmak, nitelikli iş imkânları sunarak araştırmacı ve kaliteli iş gücünü bölgeye çekmek amacıyla kurulacak olan Teknoloji Transfer Ofisi’nin bölge ve ülke ekonomisine önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:46
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