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ODÜ, Türk fındığını uluslararası arenaya taşıdı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:30
ODÜ, Türk fındığını uluslararası arenaya taşıdı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Erasmus-Stratejik Ortaklık Projesi olan İspanya ve İtalya’daki ilgili kurumların da paydaş olduğu ‘Fındık Yetiştiriciliğinde Geleneksel ve Modern Uygulamaların İncelenmesi Projesi’ kapsamında kurulan örnek fındık bahçesinde incelemelerde bulundu.


Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen ve ODÜ’nün de ortağı olduğu ‘Fındık Üretiminde Geleneksel ve Modern Yöntemlerin İncelenmesi Projesi’ kapsamında 2017 yılında 5 dekar alanda yerli ve yabancı çeşitleri içeren modern fındık bahçesi tesis edildi.


Tesis edilen fındık bahçesinde incelemelerde bulunan Yarılgaç’a, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali İslam teknik bilgiler verdi. Prof. Dr. İslam, Avrupa Birliği projesi kapsamında oluşturulan uygulama bahçesinde Türk fındık çeşitleri; tombul, palaz, foşa, çakıldak, kalınkara, uzunmusa çeşitleri ile İtalya ve İspanya çeşitlerinin yer aldığını belirtti. Prof. Dr. İslam ayrıca İtalya ve İspanya’dan gelen çeşitlerin introdüksiyonunun yapılacağı ve sonrasında Türk fındık çeşitleri ile verim- kalite özelliklerinin karşılaştırılacağı bilgisini verdi.



Yarılgaç: “AR-GE’ye önem veriyoruz”


Karadeniz Bölgesi’nin önemli tarımsal ürünü fındıkla ilgili olarak yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, farklı kurumlarla gerçekleştirilen proje çalışmalarının önemine değindi. Yarılgaç, “Küreselleşmenin beraberinde getirdiği değişimlerin bilinci ile uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine büyük önem veren Üniversitemiz gerçekleştirdiğimiz bu tür stratejik iş birlikleriyle kurumumuzdaki bilimsel potansiyeli tarımsal faaliyet alanlarına aktararak bilginin ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmayı ve bölgedeki tarımsal faaliyetleri AR-GE, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek üniversitedeki akademisyen ile üretici arasında karşılıklı sürdürülebilir iş birliğini sağlamayı amaç edinmektedir. Bu bağlamda bölgemizin ve şehrimizin en önemli tarımsal ürünü olan fındık ve mevcut ürünün veriminin artırılmasına yönelik birçok önemli akademik çalışmayla üreticilere rehberlik eden Üniversitemiz bu proje kapsamında oluşturulan fındık bahçesinde de bölgemizin en önemli tarımsal ürünüyle ilgili araştırmalar yürüterek hem ulusal hem de uluslararası alanda üreticilere modern tarım tekniklerinin fındık bahçelerinde uygulanmasına ve ürünün kalitesinin, veriminin yükseltilmesine dair önemli bulguları onlarla paylaşmaya ayrıca çalışmalarımız aracılığıyla ülke ekonomisine katma değer sunmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:30
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