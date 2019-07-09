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ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!

ODTÜ’de eyleme başlayan sözde öğrencilerin yardımına koşan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, polisin barikatını görünce, “Ben milletvekiliyim, bu da milletvekili arabası. Dokunulmazlığı var, durduramazsınız.” diye bağırarak polise tepki gösterdi.

09 Temmuz 2019 Salı 09:45

ODTÜ'de yaşanan gerginliklere CHP de katıldı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, ODTÜ'de eylemlerin başladığı haberlerini görünce makam aracına bindi ve yola çıktı. Gerginlik olan alana girmek isteyen CHP'li Taşçıer, içeri alınmadı. Aracı durdurulunca sinirli bir şekilde aşağı inen CHP'li vekil, danışmanından kayda girmesini istedi ve polislere bağırmaya başladı.

Çirkin sözler

CHP'li Gamze Taşçıer, "Durduramazsınız, kamu aracı bu. Milletvekili aracı bu. Milletvekilinin aracı bu. Engelleyemezsiniz, durduramazsınız. Aracı arama yetkiniz yok. Bu araç milletvekili aracı. Aracı durduramazsınız da. Ben milletvekiliyim, milletvekili aracının dokunulmazlığı var. İstediğim yere girerim." diye bağırdı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:45
  1. ODTÜ
  2. CHP
  3. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer

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