ODTÜ'lü terör çığırtkanları serbest bırakıldı

Taha Emre Özdemir Ankara

Göz altına alındıktan sonra serbest bırakılan dört öğrencinin paylaştıkları sosyal medya mesajları ortaya çıkmıştı. Meziyet Yıldız adlı öğrenci yaptığı paylaşımlarda Gezici teröristleri güzelleyerek, "Gezi'nin yıl dönümünde Kavaklık direnişi şenliğimizde buluşuyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Öğrencilerden diğeri Emrecan Konyalı ise geziciler için skandal bir şekilde 'şehit' diyerek bahsetmişti. "Ethem Sarısülük anması için Güvenpark'taydık. Gezi şehitlerimizi mücadelemizde, sosyalizmi kavgamızda yaşatacağız. Sosyalistler Varsa Umut Var!"

Edinilen bilgilere göre 4 'öğrenci'ye emniyetteki ifadelerinde, "ODTÜ’de yapmayı düşündüğünüz eylemlerdeki amaç Gezi gibi bir direniş başlatmak mıdır?" sorusu yöneltildi. İfadeleri alınan 4 'öğrenci' de sorgulamalarının ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medyada çığırtkanlık yapıyorlar

Önce göz altına alınıp ardından serbest bırakılan 4 öğrencinin sosyal medya platformlarından toplumsal olayların çığırtkanlıklarını yaptıkları da ortaya çıktı.

Hemen her paylaşımında AK Parti iktidarına yönelik tehditlerde bulunan Yıldız, eşcinsel sapkınları desteklediği bir diğer mesajında şunları söylemişti:

"Arkadaşlarımızı aldık. Bir kez daha haykırıyoruz Baskıcı, homofobik, nefret dolu iktidarınız yıkılacak!"

Her paylaşımlarında hakaret ve şiddet unsurları var!

Meziyet Yıldız, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a verilen ödülü de şu sözlerle eleştirmişti:

"Ne kadar hayâsız olursa; mesleğinde o kadar başarılı sayılmaktadır.' diyen yazarla çalışan kadınları hedef alan, cinsiyetçi AKİT'e ödül veren Binali Yıldırım, kadın istihdamı bizimle arttı diyor. Biz kadınlar hepinizi iyi biliyoruz bu yalanları yutmuyoruz."

Bir başka mesajda yine dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a hakaret eden Yıldız, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İktidara geldikleri günden bu yana kadın düşmanı uygulamalar, söylemlerle hayatımızı mahvetmeye çalışan Binali Yıldırım bugün gelmiş kadınlara yönelik vaat açıklıyor, kadın istihdamı bizimle arttı diyor. Mırıldanma Binali, kabullen kadın düşmanlığını!"

Sokak olaylarının çığırtkanlığını yapıyorlar

Paylaşımları ile insanları sokak olaylarına davet eden Emrecan Konyalı, bugün Taksim'de düzenlenecek LGBTİ yürüyüşü için şöyle çığırtkanlık yaptı:

"MFT olarak 30 Haziran Pazar(Yarın) 19.00'da Taksim Fransız Kültür Derneği önünde olacağız."

Mezuniyet değil CHP arenası

Öte yandan ODTÜ'de gerçekleşen mezuniyet töreni adeta CHP arenasına döndü. ODTÜ'lü mezun gençler açtıkları pankartlarla 23 Haziran İstanbul seçimlerine göndermelerde bulundu. Öğrencilik adına tek bir mesaj bile vermeyen ODTÜ'lüler çığırtkanlıklarına mezuniyet töreni boyunca devam etti.