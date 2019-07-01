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ODTÜ'lü terör çığırtkanları serbest bırakıldı

ODTÜ Öğrenci Kolektifleri Yürütme Kurulu üyelerinden evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınan dört 'öğrenci', sorgulamalarının ardından serbest bırakıldı. Öte yandan ODTÜ'de gerçekleşen mezuniyet töreni CHP'nin şov arenasına döndü.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:40
ODTÜ'lü terör çığırtkanları serbest bırakıldı

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Göz altına alındıktan sonra serbest bırakılan dört öğrencinin paylaştıkları sosyal medya mesajları ortaya çıkmıştı. Meziyet Yıldız adlı öğrenci yaptığı paylaşımlarda Gezici teröristleri güzelleyerek, "Gezi'nin yıl dönümünde Kavaklık direnişi şenliğimizde buluşuyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Öğrencilerden diğeri Emrecan Konyalı ise geziciler için skandal bir şekilde 'şehit' diyerek bahsetmişti. "Ethem Sarısülük anması için Güvenpark'taydık. Gezi şehitlerimizi mücadelemizde, sosyalizmi kavgamızda yaşatacağız. Sosyalistler Varsa Umut Var!"

Edinilen bilgilere göre 4 'öğrenci'ye emniyetteki ifadelerinde, "ODTÜ’de yapmayı düşündüğünüz eylemlerdeki amaç Gezi gibi bir direniş başlatmak mıdır?" sorusu yöneltildi. İfadeleri alınan 4 'öğrenci' de sorgulamalarının ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medyada çığırtkanlık yapıyorlar

Önce göz altına alınıp ardından serbest bırakılan 4 öğrencinin sosyal medya platformlarından toplumsal olayların çığırtkanlıklarını yaptıkları da ortaya çıktı.

Hemen her paylaşımında AK Parti iktidarına yönelik tehditlerde bulunan Yıldız, eşcinsel sapkınları desteklediği bir diğer mesajında şunları söylemişti:

"Arkadaşlarımızı aldık. Bir kez daha haykırıyoruz Baskıcı, homofobik, nefret dolu iktidarınız yıkılacak!"

Her paylaşımlarında hakaret ve şiddet unsurları var!

Meziyet Yıldız, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a verilen ödülü de şu sözlerle eleştirmişti:

"Ne kadar hayâsız olursa; mesleğinde o kadar başarılı sayılmaktadır.' diyen yazarla çalışan kadınları hedef alan, cinsiyetçi AKİT'e ödül veren Binali Yıldırım, kadın istihdamı bizimle arttı diyor. Biz kadınlar hepinizi iyi biliyoruz bu yalanları yutmuyoruz."

Bir başka mesajda yine dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a hakaret eden Yıldız, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İktidara geldikleri günden bu yana kadın düşmanı uygulamalar, söylemlerle hayatımızı mahvetmeye çalışan Binali Yıldırım bugün gelmiş kadınlara yönelik vaat açıklıyor, kadın istihdamı bizimle arttı diyor. Mırıldanma Binali, kabullen kadın düşmanlığını!"

Sokak olaylarının çığırtkanlığını yapıyorlar

Paylaşımları ile insanları sokak olaylarına davet eden Emrecan Konyalı, bugün Taksim'de düzenlenecek LGBTİ yürüyüşü için şöyle çığırtkanlık yaptı:

"MFT olarak 30 Haziran Pazar(Yarın) 19.00'da Taksim Fransız Kültür Derneği önünde olacağız."

Mezuniyet değil CHP arenası

Öte yandan ODTÜ'de gerçekleşen mezuniyet töreni adeta CHP arenasına döndü. ODTÜ'lü mezun gençler açtıkları pankartlarla 23 Haziran İstanbul seçimlerine göndermelerde bulundu. Öğrencilik adına tek bir mesaj bile vermeyen ODTÜ'lüler çığırtkanlıklarına mezuniyet töreni boyunca devam etti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:40
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Ethem Sarısülük
  5. ODTÜ
  6. AK Parti
  7. Binali Yıldırım
  8. Murat Alan

YORUM YAZ

  • leventkleventk29 dk önce
    yok yok,iktidar ülkeyiyönetemiyor,idareediyor,yeni bir soluk ,samimi dava adamları şart artık...
  • AKİFAKİF42 dk önce
    Sizden böyle çocuklar çıkmaz, çünkü gençliği kaybettiniz. Gençlik size göre anarşist, ahlaksız. Size niye oy versinler? İşte böyle böyle kültürel iktidarı da kaybettiniz. Okuma yazması olmayan din sömürücüsü hocalara kaldınız.
  • AhhAhh50 dk önce
    Oyları tekrar saydırmayan ysk daha büyük soyguna göz yumdu. Bilerek insanların köylerine döndüğü bir döneme seçimi denk getirdi. İstanbulun iradesine hipotek kondu
  • Menderes in kurduğu ödtü yü devrim merkezi sanan gafil ahmak solaklar Menderes in kurduğu ödtü yü devrim merkezi sanan gafil ahmak solaklar 1 sa önce
    Bu çakma che cikler ne kadar ahmak oluyor sahte solcu emperyalist kapatması ateist yobaz özentileri tuğla kadar kitap okuruz derler namaz kılan üç beş öğrenciyi çivili sopalarla dövmek için yüz kişi saldırır sonrada tuvalet eşitliğinden bahsederler ulan daha insan a eşit davranmıyorsun bre gafil ahmak

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