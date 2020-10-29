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Ekonomi ODTÜ'lü Aslı "kuşkonmaz" üretimiyle ihracatçı oldu
Ekonomi

ODTÜ'lü Aslı "kuşkonmaz" üretimiyle ihracatçı oldu

İstanbul'daki bir şirkette pazarlama müdürüyken kariyerini bırakıp kadınlarla kuşkonmaz üretimine başlayan Aslı Aksoy, 2,5 dönümle başladığı üretim kapasitesini 5 yılda 100 kat artırarak 250 dönüm araziye çıkardı - Antalya'da yeni bir yer daha kiralayan ODTÜ İşletme Bölümü mezunu Aksoy: - "Aklımın bir köşesinde kurumsal hayatın karmaşasından çıkıp, memleketime dönüp kadın emeğini de işin içerisine aktif şekilde katacak bir üretim modelinin hayalini kuruyordum" - "Singapur, Almanya ve Hollanda'ya ilk deneme sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik. Talepler var. Bunun için de önce üretim alanlarının büyümesi ve ürünün artması gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:00:22 -
ODTÜ'lü Aslı "kuşkonmaz" üretimiyle ihracatçı oldu

ANTALYA (AA) - ORHAN ÇİÇEK - İş gezisi sırasında yurt dışında lezzetinden etkilendiği kuşkonmaz bitkisinin üretimine başlayan kadın girişimci Aslı Aksoy, birlikte çalıştığı kadınların desteğiyle üretim kapasitesini 5 yılda 100 kat artırdı.

İstanbul'da bir gıda firmasında pazarlama müdürü olarak çalışırken New York'ta iş gezisinde tattığı kuşkonmazla hayatı değişen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümünden mezun ve Koç Üniversitesinde yüksek lisanını tamamlayan 40 yaşındaki Aksoy, kariyerini bırakıp memleketi Muğla'ya yerleşti.

İlk etapta 2,5 dönümlük bir arazide üretime başlayan ve sonuçlardan memnun kalan Aksoy, mahalleli kadınların da desteğiyle üretim kapasitesini önce 20 dönüme, ardından da 40 dönüme çıkardı.

Yılda yaklaşık 20 tonluk üretim kapasitesine ulaşan Aslı Aksoy, ortağı Buğra Türker ile Antalya'nın Aksu ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Boztepe Tarım İşletmesinden 210 dönümlük yer daha kiraladı.

İlk başta 2,5 dönüm arazide başladığı üretim kapasitesini 5 yılda 100 kat artırarak 250 dönüme çıkaran Aksoy, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmayı hedefliyor.

Aksoy, AA muhabirine, İstanbul'daki kariyeri süresince, aklında hep memleketine dönmek ve köylü kadınlarla katma değeri yüksek bir ürün yetiştirmek olduğunu söyledi.

Bu hayalini de kuşkonmazla gerçekleştirdiğini anlatan Aksoy, "İstanbul'da tekstil ve gıda sektörlerinde 13 yıl üst yönetici olarak çalıştım. Aklımın bir köşesinde, kurumsal hayatın karmaşasından çıkıp, memleketime dönüp kadın emeğini de işin içerisine aktif şekilde katacak bir üretim modelinin hayalini kuruyordum." dedi.

- Başarı kadınların desteği ile geldi

İlk etapta 2015 yılında küçük bir arazide başladığı üretim kapasitesini zamanla artırdığını aktaran Aksoy, arkasına aldığı kadınların desteğiyle kısa sürede başarının geldiğini dile getirdi.

Aksoy, kuşkonmazın her aşamasında kadınların emeği olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Toprağa müthiş bir saygım olsa da gerçekten onların bilgisi, onların emeğiyle iş şekillenmeye başladı. Bütün üretim alanımızı organik üretim esaslarına göre revize ettik, sertifikamızı da aldık. Bu yıl üretim alanını daha da büyütmeye karar verdim ve arazi arayışına girdim. TİGEM'den arazi buldum. Sonuçta 250 dönümlük bir üretim kapasitesine ulaşacağız. Türk sofralarında çok bilinmeyen kuşkonmaz, özellikle Avrupa'da büyük ilgi görüyor. İhracatta önemli fırsatlar sunuyor. Singapur, Almanya ve Hollanda'ya ilk deneme sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik. Talepler var. Bunun için de önce üretim alanlarının büyümesi ve ürünün artması gerekiyor. İyi tarım üretim esaslarına göre üretilmiş ürünleri, Avrupa'nın kalbine göndermeyi hedefliyorum."

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