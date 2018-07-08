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ODTÜ'deki skandal pankarta ilişkin 2 gözaltı daha!

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e çıktı.

08 Temmuz 2018 Pazar 19:33
ODTÜ'deki skandal pankarta ilişkin 2 gözaltı daha!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, ODTÜ'de 6 Temmuz günü yapılan diploma töreni sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan 3 kişinin gözaltına alınmasının ardından, pankartı hazırlattığı belirtilen Ö.K. ile söz konusu pankartı bastığı öne sürülen Ş.D. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.  Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 19:33
  1. Ankara
  2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  3. ODTÜ
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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