ODTü’de sapkın dehşeti! Mısırlı öğrenciye LGBT dayağı

ÇINAR DEMİR ANKARA

Başta Ankara, İstanbul ve İzmir baroları olmak üzere, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partilerin destekleyerek iyice azdırdıkları LGBT’ci sapkınlar sonunda adam dövmeye, vurup kırmaya başladı. ‘ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması’ ve ‘ODTÜ Feminist Dayanışması’ üyesi bir grup, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü doktora öğrencisi olarak eğitim gören Mısırlı Basil Muhammed Mahmud Eldeeb’i, “LGBT karşıtı olması” dolayısıyla öldüresiye döverek kolunu kırdı, hastanelik etti. Sapkınların saldırısına uğrayan Mahmud Eldeeb, Avukatı Ertuğrul Aybar aracılığıyla saldırganlar hakkında şikâyetçi oldu.

“Sapık ideolojilerini zorla dayatıyorlar”

Konuya ilişkin Akit’e açıklamada bulunan Eldeeb’in avukatı Ertuğrul Aybar, şunları ifade etti: “Müvekkilim Mısırlı doktora öğrencisi Mısırlı Basil Muhammed Mahmud Eldeeb, ‘ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması’ ve ‘ODTÜ Feminist Dayanışması’ üyesi 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve kolu kırılana kadar darp edilmiştir. Gerçekleştirilen alçakça saldırının akabinde sosyal medya üzerinde müvekkilime çeşitli iftira, hakaret ve tehditlerde bulunulmuştur. Söz konusu silahlı saldırıya karşı Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlıklı Türk Ceza Kanununun 86. ve 87. Maddeleri uyarınca, işlenen hakaret suçlarına karşı ise Türk Ceza Kanunun 125. Maddesi uyarınca şikâyetçi olunmuştur. Saldırgan grupta yer alan ve öğrenciye silah ile saldıran kişinin 22 Nisan’da Yeşil Sol Parti resmî hesaplarından yayınlanan reklamda oynayan ‘HDP Gönüllüsü’ Barış Aslan olduğu öğrenilmiştir. Saldırıyı azmettiren Didar Güngör’ün oynadığı bir reklamın da 24 Nisan’da yine Yeşil Sol Parti resmî hesaplarından yayınlandığı görülmüştür. Saldırgan grupta yer alan Tunahan Gözlügöl’ün ise İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi olduğu ve kendisi ‘insan hakları aktivisti’ olarak tanıttığı tespit edilmiştir.

“Mazlum kisvesi altında sapıklık”

Söz konusu grubun insan hakları, adalet, özgürlük naraları atarken kendileri gibi düşünmeyen kişilere karşı nasıl baskı ortamı oluşturmaya çalıştıklarını yaşanmış olan olay açıkça gözler önüne sermektedir. Kendilerini insan hakları savunucuları olarak göstermeye çalışan bu eşkıya grubu, ODTÜ’de yıllardır korku ortamı oluşturmaya çalışmakta, kendileri gibi düşünmeyen kişilere karşı ise ahlaksızca iftiralar uydurup, saldırılar düzenlemektedirler. Söz konusu grup toplumumuzun en önemli yapı taşı olan aile kurumunu çökertmeyi gaye edinmiş ‘Cinsel Sapıklık’ hareketini ülkemizde yaymaya çalışan bir grup azgın azınlıktan ibarettir. Bu kişiler medya organları aracılığıyla kendilerini mazlum gösterme çabasında olup, hakikatte ise sahip oldukları sapık ideolojilerini toplumda baskı yoluyla benimsetme çabası gütmektedirler. Dinimizce de yasaklanmış olan bu sapık ideolojiye karşı devletimizin toplumumuzu korumak için önleyici tedbirlere başvurması elzem teşkil etmektedir.”

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“Kendilerinden olmayan herkese düşmandır”

Avukat Ali Kaan Kılıçoğlu da şu değerlendirmede bulundu: “Hukuk ve adalet naraları atan, haklarının ihlal edildiği safsatasını her alanda maşası oldukları din ve devlet düşmanlarıyla birlikte dile getiren güruh, kendilerinden olmayan kim varsa nasıl davranışta bulunacaklarını ODTÜ’de göstermişlerdir. Cemiyetin ahlaki yapısını ifsad edip toplum mefhumunun ortadan kalmasına sebep olmak isteyenlerin piyonu olan LGBT’ci sapkınlar asıl zihniyetlerinin ne olduğunu bir üniversite talebesine göstermiş oldukları eylemle ortaya koymuşlardır. Ceza Hukukunun caydırıcılık etkisinin bu sapkın yapıların üzerinde görülmesi elzemdir. Kendisi gibi olmayanı, düşünmeyeni ötekileştiren yapının aslında kendileri olduğunu ortaya koyan bu menfur eylemin takipçisi olmak vicdan sahibi hukukçuların asli görevidir.”