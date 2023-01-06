ODTÜ'de büyük alçaklık! Bu nasıl bir kepazeliktir böyle

Aydınlık gazetesi yazarı Gaffar Yakınca, dün ODTÜ’de PKK sempatizanı faşist bir grubun, öğrencilerin Savunma Sanayi Zirvesi düzenleyeceği salonu basıp, ortalığı savaş alanına çevirmesine çok sert tepki gösterdi. Yakınca, "ODTÜ’de PKK sloganları atan, 'TGB’lilere, Ülkücülere, Müslümanlara yaşam hakkı tanımayacağız' diye ağzından salyalar saçan güruh, ister istemez aklımıza şu soruyu getirdi: Burası Kandil mi yoksa Ankara’nın göbeğindeki ODTÜ mü?" dediği yazısında şunları kaydetti:

"Dün ODTÜ’den gelen görüntüler korkunçtu. PKK sempatizanı faşist bir grup, öğrencilerin Savunma Sanayi Zirvesi düzenleyeceği salonu bastı, ortalığı kırıp döktü.

Polisi arayıp bu terör eylemini bildirmesi gereken Rektörlük ne yaptı dersiniz? Zirveyi düzenleyen ODTÜ öğrencilerini okula almadı, zirveyi iptal etti.

TGB’ye bağlı bir kulübün düzenlediği zirve, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın desteği ile yapılıyor. Zirve’nin amacı Türkiye’nin parlak beyinlerini milli savunma sanayimiz ile buluşturmak. Katılımcı şirketler arasında Roketsan, Aselsan, Havelsan, MKE gibi gözbebeğimiz olan kuruluşlarımız var.

Zaten PKK’yı asıl rahatsız eden de bu. Savunma şirketlerimizin yaptığı silahlar sayesinde güvenlik güçlerimiz bebek katilli vahşilerin hakkından geliyor, terörün kökünü kazıyor. Hendeklere, kayalıklara, uyduruk kantonlara gömülen PKK, şehirlerdeki uzantıları ile “devrimbazlık oynamaya”, gençlerin eğitim hakkını engellemeye çalışıyor. Dün Fırat Çakıroğlu’nu şehit edenler, bugün başka başka kılıklarda aynı alçaklığı devam ettiriyor

ODTÜ’de PKK sloganları atan, “TGB’lilere, Ülkücülere, Müslümanlara yaşam hakkı tanımayacağız” diye ağzından salyalar saçan güruh, ister istemez aklımıza şu soruyu getirdi: Burası Kandil mi yoksa Ankara’nın göbeğindeki ODTÜ mü?

Eğri oturup doğru konuşalım. Özel bir himaye ve destek olmadan bu tip gruplar üniversiteyi işgal edemez. Başka üniversitelerimizde kökü kazınan PKK sempatizanları, belli ki ODTÜ’de birileri tarafından korunup kollanmış. Bu faşistler ortalığı yakıp yıkarken rektörlüğün onları koruyan bir tavır takınması, polise haber vermeyerek görevini yapmaması, öte yanda mağdur edilen öğrencileri soruşturma ile tehdit etmesi ise akıllara pek çok tatsız soru getiriyor.

ODTÜ Rektörü’nün son derece yanlış tutumu, askerimizin sahada kanı ile bedel ödeyerek temizlediği terörizmin Ankara’nın göbeğinde hortlatmasına yol açtı. Sayın Rektör, PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den adaylık planı yapıyorsa buna bir şey diyemem. Ama eğer hafızalarda böyle çirkin bir şekilde yer etmek istemiyorsa, bir an önce hatasını tamir etmenin yollarına bakmalı."