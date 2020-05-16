ODTÜ TEKNOKENT'ten Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek

ANKARA (AA) - SEFA ŞENGÜL - ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Serdar Alemdar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele seferberliğine katkı sağlayabilmek ve çözümün bir parçası olabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Alemdar, AA muhabirine, salgın sürecinde ODTÜ TEKNOKENT'in faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan problemlere çözüm üretmek misyonuyla gerçekleştirilen "Coronathon Türkiye" etkinliğinin paydaşları arasında yer aldıklarını dile getiren Alemdar, "Yaşam bilimleri ve medikal çözümler alanında faaliyet gösteren şirketlerimizle sürekli irtibat halindeyiz ve salgınla mücadelede çözüm ve destek olabilecekleri konularda kendilerine her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bünyemizde bulunan farklı şirketleri birlikte çalışmaları konusunda destekliyoruz." diye konuştu.

Alemdar, söz konusu etkinlikte ODTÜ TEKNOKENT şirketlerinden Geodo Teknoloji ve Neoanka'nın projelerinin ödüle layık görüldüğünü söyledi.

Geodo Teknolojinin, Kovid-19'un yayılım kontrolünü optimize etmeye yönelik projesiyle sosyal etkileşimin takip edilebildiğini belirten Alemdar, "CoroWarner olarak adlandırılan bu fikir, Kovid-19 için testi pozitif çıkmış kişiyle herhangi bir açık ortamda sosyal etkileşime girmişseniz, sizi anlık ve anonim olarak, ayrıca sizin anonimliğinizi koruyarak uyaran bir mobil uygulama." ifadelerini kullandı.

Alemdar, NeoAnka'nın geliştirdiği "ozeldoktorum.com" projesinin ise Kovid-19 dışındaki sağlık şikayetlerinin doğru uzmanlık branşına iletilecek şekilde sınıflandırılması ve ilgili uzmanlık branşından doktor ile hastaların online görüşme yapmasını sağlayan yapay zeka destekli bir uygulama olduğunu anlattı.

- TÜBİTAK'ın çağrısına iştirak

TÜBİTAK'ın Kovid-19 ile Mücadeleye Yönelik Çağrısı'na da ODTÜ TEKNOKENT şirketlerinin katılım sağladığını belirten Alemdar, "Firmalarımız TÜBİTAK destekleri kapsamında Kovid-19 teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek ürünler ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi için hızlıca harekete geçtiler." dedi.

Alemdar, "Büyütech firmamız termal kamera projesiyle, Evreka firmamız ise Kovid-19'a karşı dezavantajlı gruplar için ihtiyaç tedarik uygulamaları ve lojistik operasyonları için optimizasyon modülleri geliştirerek çağrı kapsamında desteklenmeye hak kazandılar." diye konuştu.



ODTÜ TEKNOKENT'te yer alan Coremate firmasının, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek ve ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik, yapay zeka, yüz tanıma ve kişi ateş ölçümü projesiyle söz konusu destekten yararlanmaya hak kazandığını dile getiren Alemdar, "Biyomod firmamız ise evde Kovid-19 semptom takibi ve sağlıklı sosyal izolasyon destek sistemi projeleriyle çağrı kapsamında destek almaya hak kazandı." dedi.

- Hızlı Kovid-19 test kitleri de ODTÜ TEKNOKENT'ten

NANOBİZ firmasının yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek hassasiyetli moleküler test olan "LAMP4UÒ kitleri" ile salgınla mücadeleye yüksek katkıda bulunduğunu söyleyen Alemdar, şunları kaydetti:

"Direkt hastadan alınan örneklerle çalışacak olan sistem, testin sonucunu anlık olarak cep telefonları üzerinden kayıt altına alabiliyor. NANOBİZ tarafından uzun yıllara dayanan Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bilgi birikiminin geliştirme sürecinde, başta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, TEYDEB ve Sağlık Bakanlığının destekleri de alındı."

