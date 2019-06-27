ODTÜ taban puanları 2019 Orta Doğu Teknik Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) taban puanları 2019,ODTÜ taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Tunceli Munzur Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler Munzur Üniversitesi taban puanlarını ve Munzur Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Fakültesi taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Öğretmenliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Öğretmenliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Öğretmenliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Biyoloji (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İstatistik (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ürünleri Tasarımı (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Gıda Mühendisliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Maden Mühendisliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) taban puanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) taban puanları

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)