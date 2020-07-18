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Eğitim

ODTÜ puanları ODTÜ 2020 taban puanları başarı sıralaması

2020 üniversite sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken 27-28 Haziran’da yapılan 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları son dakika merak ediliyor. YKS sınav sonuçlarının ardından üniversite tercihleri de başlayacak. ODTÜ üniversite sıralama, ODTÜ puanları 2020, ODTÜ taban puanları 2020. Ortadoğu Teknik Üniversitesi kaç puanla öğrenci alıyor?

Yeniakit Publisher
2020-07-18 21:56:00 - 2020-07-18 21:57:24
ODTÜ puanları ODTÜ 2020 taban puanları başarı sıralaması

YKS sonuçları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2020 YKS tercih kılavuzu ile adaylar YKS taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları dikkate alınarak yapılacak. 

ODTÜ taban puanları YÖK ATLAS

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği taban puanı

ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puan

ODTÜ Çevre Mühendisliği taban puan

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