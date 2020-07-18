ODTÜ puanları ODTÜ 2020 taban puanları başarı sıralaması
2020 üniversite sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken 27-28 Haziran’da yapılan 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları son dakika merak ediliyor. YKS sınav sonuçlarının ardından üniversite tercihleri de başlayacak. ODTÜ üniversite sıralama, ODTÜ puanları 2020, ODTÜ taban puanları 2020. Ortadoğu Teknik Üniversitesi kaç puanla öğrenci alıyor?
YKS sonuçları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2020 YKS tercih kılavuzu ile adaylar YKS taban puanları, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanları dikkate alınarak yapılacak.
ODTÜ taban puanları YÖK ATLAS
ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği taban puanı
ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puan
ODTÜ Çevre Mühendisliği taban puan
ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puan
ODTÜ Endüstri Mühendisliği taban puan
ODTÜ Matematik Öğretmenliği taban puan
Eğitim
Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları
Eğitim
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık
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