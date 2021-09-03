ODTÜ mezunu okurumuzun anlattığı hatırasındaki 'Yusuf Aslan dramı!'

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ODTÜ mezunu İsmail Hakkı Kumru, gazetemizin okur sayfasına gönderdiği yazıda üniversite öğrencisi iken yaşadığı zorlukları anlattı. ODTÜ'de namaz kılmanın bile mümkün olmamasına karşın, verdikleri zorlu mücadele ile üniversite yurduna bir mescid yaptıklarını anlatan Kumru'nun yazısında, yürek burkan bir de anı yer aldı.

'Yusuf Aslan'ı tanır mısınız?'

Okurumuz İsmail Hakkı Kumru, Deniz Gezmiş ile birlikte idam edilen Yusuf Aslan'a ilişkin anısını aktardığı kısımda, şunları anlattı:

"Bir Cuma namazı çıkışında elli yaşlarında bir adam elindeki küçük radyoyu göstererek, bir yerinin kaynak edilmesi gerektiğini söyledi. Rahmetli Selahaddin Yeşilyurt, 'amca ben hallederim' dedi. Bu arada adam 'Yusuf Aslan’ı tanır mısınız?' deyince; hangi Yusuf Aslan diye sorduk. Deniz Gezmiş’in arkadaşı olduğunu söyleyince bir arkadaş, 'evet tanıyoruz, Allah belasını versin komünist' dedi."

'Meğer adam Yusuf’un babasıymış'

" 'O benim oğlum' deyince özür diledik. Adam mübarek bir insandı. Köyünde fahri imamlık yapıyormuş. Maddi imkansızlık dolayısıyla oğlunu kaybettiğini söyledi. Yusuf’a o zaman Konya’da yayınlanan Hilal dergisini gönderiyormuş. Daha sonra Yusuf ona 'baba bana bunun gibi dergileri gönder, göndermezsen komünist olurum' diye mektup yazmış."