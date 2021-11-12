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Ekonomi ODTÜ araştırma görevlisi alıyor
Ekonomi

ODTÜ araştırma görevlisi alıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 13:35:00 -
ODTÜ araştırma görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanın Başlama Tarihi 12.11.2021

Son Başvuru Tarihi     26.11.2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi   30.11.2021

Sınava Giriş Tarihi      03.12.2021

Sonuçların Açıklanma Tarihi  07.12.2021

GENEL ŞARTLAR:

-         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-        Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:

-       Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir.

ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

-      ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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