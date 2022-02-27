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Dünya Odessa'da siren sesleri yeniden yükseldi
Dünya

Odessa'da siren sesleri yeniden yükseldi

Ukrayna’nın Odessa şehrinde hava savunma sistemlerinin aktif olmasının ardından şehirde siren sesleri yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 23:22:00 - 2022-02-27 23:29:36

Ukrayna’nın Odessa şehrinde hava savunma sistemlerinin aktif olmasının ardından şehirde siren sesleri yükseldi.

Ukrayna’nın liman şehri Odessa’da yerel saatle 19.00 sularında siren sesleri duyuldu.

Ukrayna ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Odessa açıklarında tespit ettiği kimliği belirsiz hava aracını imha etti.

Odessa halkı sığınaklara indi

Patlamalar nedeniyle şehir merkezinde kısa süreli panik yaşanırken, siren sesleri sonrası Odessa halkı sığınaklara indi.

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