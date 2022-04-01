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Dünya Odessa'da cuma namazı kılan Ukraynalı Müslümanlar Ramazan'a hazırlanıyor
Dünya

Odessa'da cuma namazı kılan Ukraynalı Müslümanlar Ramazan'a hazırlanıyor

Rusya'nın saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna'nın Odessa şehrinde savaşın gölgesinde Ramazan ayı öncesi son cuma namazı kılınırken Ukraynalı Müslümanlar Ramazan’da oruçlarını tutacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 17:41:00 - 2022-04-01 17:55:25

Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’nın Odessa şehrinde uzun bir sürenin ardından Ramazan ayı öncesi son cuma namazı kılındı.

Ukrayna’nın liman kenti Odessa’da savaşın başlamasından bu yana uzun bir süredir ilk kez cuma namazı için Müslümanlar camilere gitti. Ramazan ayı öncesi son cuma namazını kılan Müslümanlar, savaşın sona ermesi için dua etti.

"İslam’a uygun bir iftar yapacağız"

Namaz için camiye gelen Suriye asıllı Muhammed, "Buraya Suriye’den geldim. İmkan oldukça namazımızı kılıyoruz. Biz hiçbir yere gitmeyeceğiz. Uzun zamandır, 22 yıldır buradayım. Elimizden gelen yardımı yapmalıyız. Herkes elinden geldiği kadar yardım etmeli. İnşallah yarın Ramazan’ın ilk günü, yarın ilk iftarı yapacağız. İslam’a uygun bir iftar yapacağız. Üzgünüz teravih namazı olmayacak. Olması gerektiği gibi Ramazan’ı geçireceğiz" dedi.

"Ramazan’da her şey iyi olacak, oruçlarımı tutacağım"

Namazını kılan Usame ise, "Ukraynalıyım korkmuyorum, biz kendimize güveniyoruz. Biz Ukraynalılar her zaman kazanacağız. Sonuna kadar gideceğiz. Ramazan’da her şey iyi olacak. Oruçlarımı tutacağım" ifadelerini kullandı.

Cuma namazı için camiye gelen ve Dağıstanlı olduğunu belirten Tahir, "Benim adım Tahir, Odessa’da durum biraz daha sakin. Ama tabii ki Ukrayna için, yarınımız için endişeleniyorum” dedi.

Öte yandan, ülkede Ramazan ayında vakit namazları ve teravih namazlarının savaş nedeniyle kılınmayacağı belirtildi.

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