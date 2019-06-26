0553 313 94 23

Ödemiş’te şiir ve türkü gecesi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, bir grup sanatseverin girişimi ile düzenlenen şiir okuma ve müzik gecesi yoğun ilgi gördü.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:10
Ödemiş’te şiir ve türkü gecesi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, bir grup sanatseverin girişimi ile düzenlenen şiir okuma ve müzik gecesi yoğun ilgi gördü.


Ödemiş’te, bir kafenin bahçesinde yapılan şiir okuma ve müzik gecesi etkinliği sanatseverleri bir araya getirdi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Ödemiş şube başkanı Gürcay Işık ve Ödemiş Belediye başkanı Mehmet Eriş, geceyi düzenleyenlere teşekkür ederken, benzeri etkinliklerin devam etmesini diledi.


Nazım Hikmet’ten Cahit Zarifoğlu’na haziran ayında ölen şair ve edebiyatçıları anmak için yapılan gecede; Ahmed Arif, Cahit Irgat, Ahmet Muhip Dranas, Cahit Külebi, Orhan Asena ve Abdurrahim Karakoç gibi sanatçıların şiirleri okundu.


Orhan Asena’nın İzmir’de ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin adına yazdığı ‘Sen Başla Bitiren Olur’ şiirini seslendiren edebiyat öğretmeni Selim Şahan da, Orhan Asena’nın şiirini okuma amacının üzerinde yaşadıkları toprakları kendilerine vatan olarak bırakan Kuvayı Milliye düşüncesini ve şehitleri anmak olduğunu söyledi.


Şahan, "Eğer 15 Mayıs ve 1 Haziran 1919 tarihlerinde İzmir ve Ödemiş önlerinde bir direniş yaşanmasaydı biz belki de bugün bu topraklarda kendi dilimizle böyle bir gece düzenleyemezdik. Bu yüzden bu şiiri Haziran ayında ölen edebiyatçılarla birlikte anlamlı buluyorum” dedi.


Ödemişli öğretmenlerden oluşan müzik grubunun ezgilerle eşlik ettiği şiir dinletisi ve müzik gecesinde türküler de seslendirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:10
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eğitim verecek robotlar geliyor
    1. Eğitim verecek robotlar geliyor
    2. Bizi niye rahatsız ediyorsun?
    3. İkiz halterciler dünyaya meydan okuyor
    4. Özbekistan, Rusya’dan Tigr zırhlıları..
    5. Pazaryeri’nde öncelik yayaların
    6. Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2019..
    7. Aşırı sıcaklara dikkat
    8. Kahramanmaraş’ta 35 milyon yıllık..
    9. "Mavi gömlek sahalara geri dönüyor"
    10. Adapazarı Bilgievi’nde kayıtlar sürüyor
    11. Düzce’de 2 bin 212 şişe halinde bin..
    12. Sivasspor'un sağlık sponsoru yine..
    13. Mahalle sakinleri yıkılan istinat..
    14. Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği..
    15. Kleopatra Koyu davası
    16. Aksaray’a şehit ateşi düştü
    17. 22 branşta ücretsiz il spor merkezi..
    18. 28 Şubat mağdurunun göreve iade umudu
    19. Almanya’da spor, kültür ve eğlence..
    20. Malezya’da 5 binden fazla kaçak..
    21. Patlıcandan tatlı mı olur demeyin!..
    22. Yalova’da susturuculu silahla saldırı
    23. Canikli muhtarlardan Başkan Demir’e..
    24. ANALİZ - Güney Kafkasya’da yeni kriz
    25. Anadolu’nun en büyüklerinden Taşhan’da..
    26. İran Petrol Bakanlığı çalışanı kadın..
    27. Telefon kablolarını çalmaya çalıştılar
    28. Jandarmadan otele kaçak içki operasyonu
    29. MTSO’dan İSO 500 listesine giren..
    30. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden eski..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler