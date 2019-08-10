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Ödemiş’te orman yangını

İzmir’in Ödemiş ilçesinde dağlık alanda çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:31
Ödemiş’te orman yangını

İzmir’in Ödemiş ilçesinde dağlık alanda çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Rüzgarın etkisi ile yeniden başlayan yangından 100 dönüme yakın alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.


Edinilen bilgilere göre Ödemiş’in kırsaldaki Emirli Mahallesi ile Kemenler Mahallesi arasında bulunan Üç Mezar mevkisindeki ormanlık alanda 14.00 sularında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler, Aydın Dağları eteklerinde meşe ağaçlarının olduğu bölgeye doğru ilerlemeye başlarken durumu fark eden bölge sakinleri Orman İşletme ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler yolların elverişsiz oluşu nedeniyle yangın bölgesine ulaşmakta zorluk yaşadı. Yangının sarp arazide ilerlemesi söndürme çalışmalarını daha da zor hale getirdi. Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerinin karadan müdahalesine havadan da dört söndürme helikopteri destek verdi. Helikopterler yangın bölgesine yakın konumdaki Bademli Barajı’ndan su ikmali yaptı.


Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı bölgede ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ederken saat 17.00 sularında büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın rüzgarın da etkisi ile Kemenler Mahallesi civarında yeniden başladı. Yangından saat 18.00 itibariyle 100 dönüme yakın alanın zarar gördüğü belirtilirken bölgede ekiplerin yangını yeniden kontrol altına almak için yoğun çabası devam ediyor.


Emirli Mahalle Muhtarı Ecevit Bulut, "Yangın saat 17.00 itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Ancak komşu mahallemiz Kemenler tarafında rüzgarın etkisi ile alevler yeniden yükselmeye başladı. Ekiplerimiz yoğun çaba harcıyorlar. Müdahale devam ediyor. Şu ana kadar 100 dönüme yakın bir alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Yolların sıkıntılı oluşu nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmakta zorlandı. Bölgede soğutma faaliyetleri havadan ve karadan devam ediyor" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:31
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