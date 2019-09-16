Ödemiş Zeytinlik TOKİ inşaat ne zaman başlıyor?

İzmir Ödemiş Zeytinlik 468 TOKİ konutlarına ne zaman başlanacak? İzmir İli Ödemiş İlçesi 468 adet konutların ihalesi yapıldı mı? İzmir İli Ödemiş İlçesi 468 adet konutun ihalesi ne zaman yapılacak? sorusu hak sahipleri tarafından sorulmakta. Taksit ödemeleri, 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Taksit ödemeleri, 3+1 konutlar için sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Ödemiş Zeytinlik TOKİ konutlarına ilişkin son durum haberleri.

İzmir İli Ödemiş İlçesi 468 adet konut projemisin ihalesi 9 Ekim 2019 tarihinde yapılacaktır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir Ödemiş Zeytinlik 468 Adet Toplu Konut Projesi

kapsamında İdaremiz tarafından inşa ettirilecek;

I. Grup 2+1 nitelikli 234 adet, brüt 85 m2,

II.Grup 3+1 nitelikli 234 adet, brüt 128 m2,

Konutlar için, 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.İ.’nin İzmir

İlinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;

1- 2+1 nitelikli konutlar için;

- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2- 3+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade le taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır. 3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Taksit ödemeleri, 3+1 konutlar için sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKİ tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.