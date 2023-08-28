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Otomotiv Ödemeyen aracını satamayacak!
Otomotiv

Ödemeyen aracını satamayacak!

Yeniakit Publisher
2023-08-28 11:18:00 -
Ödemeyen aracını satamayacak!

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos. Bu vergiyi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek.

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos. Bu vergiyi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ek ödemesinin ilk taksiti için son ödeme tarihine sayılı günler kaldı. Ayrıca yapılandırmadan faydalanamayan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamının faizi ile ödenmesi için de son tarih 31 Ağustos.

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos. Vergi , araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri miktar kadar olacak. Bu yıla mahsus uygulanacak.
2. taksit ödemeleri ise kasım ayı sonuna kadar yapılabilecek. Depremlerden etkilenenler vergiden muaf olacak

Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak.

ARACINI SATMAK İSTEYENLER ÖDEMEK ZORUNDA

Bu vergiyi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak, muayene de yaptıramayacak.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen araç sahipleri ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf.
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EN KAPSAMLI YAPILANDIRMADA SON GÜN 31 AĞUSTOS

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos.
Peşin veya ilk taksit ödeme süresini geçirenler veya eksik yatıranlar kapsamda olacak.
Vergi mükellefleri bu tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte bu ayın sonuna kadar ödeyebilecek. Bu kişililer katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmış olacak. Ancak peşin ödeme indiriminden faydalanamayacak.

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