Bakan Tekin'den CHP'ye şaibe çıkışı: Allah Türkiye'yi büyük bir felaketten korumuş

CHP Genel Merkezi'nde eski liderlerin fotoğraflarının yerlerde süründüğünü ve kurultay şaibelerinin ayyuka çıktığını belirten Bakan Tekin, "Başka şaibe aramaya gerek yok, pislik zaten orada" diyerek ana muhalefete yüklendi.

Bakan Tekin, konuşmasında CHP genel merkezinde yaşanan olayları sert bir dille eleştirirken, AK Parti'deki birlik ve beraberliği ön plana çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderliğine vurgu yapan Bakan Tekin'in sözleri büyük ilgi gördü.

CHP'YE ŞAİBE ÇIKIŞI: 'BAŞKA ŞAİBE ARAMAYA GEREK YOK'

Bakan Tekin, CHP'de yaşanan olaylara dikkat çekerek, "Peki geçtiğimiz hafta bir siyasi partinin genel merkezinde neler yaşadık. Önceki genel başkanların fotoğrafları, biri geliyor onu indiriyor, öbürü geliyor onu indiriyor. Yerlerde sürünüyor. Birisi geliyor önceki genel başkana lanet okuyor, bela okuyor. Şimdi Allah bizleri ne büyük bir felaketten korumuş diye eminim hepiniz dua ediyorsunuzdur. Gerçekten böylesine kaotik bir ortamdan, böylesine tartışmaların olduğu bir ana muhalefetin olmasından dolayı ben şahsen rahatsızım. Peki nasıl bakıyoruz mevzuya? Biz şöyle bakıyoruz. Türkiye bu işleri keşke hiç yaşamasaydı. Rahmetli Erbakan hoca derdi ki, 'Biz onların birbirlerini tanıdığı kadar onları iyi tanımayız. Bir şeyler söyleniyorsa doğrudur' diyordu. Ben de öyle bakıyorum şahsen. Ve şöyle değerlendiriyorum. CHP'nin önceki genel başkanı, Tayyip Erdoğan'ı suçlamak yerine, bir önceki kurultayda tartışmalı, şaibeli kurultaydan şikayetçi olan delegeleri ikna etmeyi tercih etseydi. Onları davet edip, onlara yaptıkları şeyin hukuka uygun olduğu anlatıp onları ikna etmeyi başarabilseydi bunların hiçbirisini yaşamayacaktık. Dolayısıyla bu olayın arkasında başka bir şaibe aramaya gerek yok. Yeterince şaibe zaten orada var. Ben Allah'a hamd ediyorum. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz ve AK Parti ailesi gibi birbirine kenetlenmiş bir ailemiz var" şeklinde konuştu.