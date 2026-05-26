İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı! "Tepkimiz bölgesel sınırların ötesine geçecek, çok daha ağır olacak!"

İran Ordu Sözcüsü Abolfazl Shekarchi, savaşın yeniden başlaması halinde ‘daha şiddetli’ bir misilleme yapılacağı uyarısında bulunarak, "Bölge yeni bir savaşa girerse İran’ın tepkisi bölgesel sınırların ötesine geçecek ve çok daha ağır ve güçlü olacaktır" dedi.

İran Ordu Sözcüsü Abolfazl Shekarchi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının yeniden başlaması halinde "daha şiddetli" ve "daha güçlü" bir misilleme yapılacağı konusunda uyarıda bulundu. Shekarchi, İran basınına yaptığı açıklamada, "Bölge yeni bir savaşa girerse İran’ın tepkisi bölgesel sınırların ötesine geçecek ve çok daha güçlü olacaktır" dedi.

Öte yandan ABD ordusu, dün gece İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas, Cask ve Sirik şehirlerde saldırı düzenlemişti. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, "ABD kuvvetleri, birliklerimizi İran güçlerinin oluşturduğu tehditlerden korumak için bugün güney İran’daki hedeflere kendini savunma amaçlı saldırılar düzenledi" demişti.