Özel’ciler kendi kendilerini sakatlamış! Tayyar: Koskoca CHP’yi getirdikleri hale bakın!

Trajikomik bilgiyi AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Gazeteci Şamil Tayyar sosyal medya hesabından aktardı. Şamil Tayyar konuya ilişkin yaptığı paylaşımda; “CHP Genel Merkezi’ndeki o güne dair güvenlik bürokrasinden dostlarla konuşurken ilginç detaylar aktardılar. O gün bacağı kırılan CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, meğer arkadaşlarının kurbanıymış. Polis içeriye girdiğinde ayakları kayıp düşsünler diye birkaç akıllı zeminlere sıvı sabun dökmüşler. Karaca da ayağı kayıp düşenlerdenmiş. Koskoca CHP’yi getirdikleri hale bakın, kantin solculuğuna mahkum ettiler, sıvı sabunla direnmeye kalktılar. Özgür Özel de TOMA’nın merdivenlerine çıkmakla kalmayıp üzerine tırmanıp orada poz vermek istemiş. Polis can güvenliği endişesiyle izin vermemiş, o esnada söz dalaşı olmuş. Liseli ergen gibi eylem stratejisine bakın, inanılır gibi değil” ifadelerini kullandı.