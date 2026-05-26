Özel'ciler kendi kendilerini sakatlamış! Tayyar: Koskoca CHP'yi getirdikleri hale bakın!

21 Mayıs’ta Özgür Özel ve taraftarlarının CHP Genel Merkezi’nden polis marifetiyle tahliyesi sırasında bacağı kırılan CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca’nın kendi arkadaşlarının kurbanı olduğu anlaşıldı.

Trajikomik bilgiyi AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Gazeteci Şamil Tayyar sosyal medya hesabından aktardı. Şamil Tayyar konuya ilişkin yaptığı paylaşımda; “CHP Genel Merkezi’ndeki o güne dair güvenlik bürokrasinden dostlarla konuşurken ilginç detaylar aktardılar. O gün bacağı kırılan CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, meğer arkadaşlarının kurbanıymış. Polis içeriye girdiğinde ayakları kayıp düşsünler diye birkaç akıllı zeminlere sıvı sabun dökmüşler. Karaca da ayağı kayıp düşenlerdenmiş. Koskoca CHP’yi getirdikleri hale bakın, kantin solculuğuna mahkum ettiler, sıvı sabunla direnmeye kalktılar. Özgür Özel de TOMA’nın merdivenlerine çıkmakla kalmayıp üzerine tırmanıp orada poz vermek istemiş. Polis can güvenliği endişesiyle izin vermemiş, o esnada söz dalaşı olmuş. Liseli ergen gibi eylem stratejisine bakın, inanılır gibi değil” ifadelerini kullandı.

Yorumlar

İzmiri izleyin izmiri :)

Yüzbinler mutlak butlanı anlatıyor.

Güney Doğulu

Anarşist kimseyi tanımaz..... Anarşist Başkentte istediğini yapar...... Güvenlik kuvvetleri çalışmalarını engeller.... Yasa falan takmaz...... Bakacağız göreceğiz..... Yapılanlara göz mü yumuşacık, ya da gerekli cezalar kesilecek mi?????? VATANDAŞA CEZA VARSA, ÖZGÜR ÖZEL VE ŞÜREKASINA DA KESİLMELİ...... YASALAR ÖNÜNDE EŞİTLİK UYGULANMALI....
