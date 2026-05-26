Köy yolunda aracın önüne çıktı! Bozayı bir süre böyle koştu
Yiyecek arayışına çıktı
Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için yaylaların yanı sıra köylere iniyor. Artvin'in Şavşat ilçesinde yiyecek arayışındaki bir bozayı, gündüz saatlerinde köy yolunda seyir halinde olan bir aracın önüne çıktı. Ayı, aracı fark etmesinin ardından bir süre yol boyunca koşmaya başladı. Bir süre aracın önünde köy yolunda koşan ayı, ardından ormana girerek gözden kayboldu. O anlar sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.