Galatasaray'a 25 sayı fark attı! Beşiktaş derbide şov yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı 108-83 mağlup etti.

Beşiktaş, play-off çeyrek final serisinin ilk maçında Galatasaray karşısında parkeden farklı galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 108-83'lük skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

 

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Beşiktaş: Anthony Brown 11, Conor Morgan 16, Devon Dotson 12, Brynton Lemar 19, Sertaç Şanlı 9, Jonah Mathews 17, Yiğit Arslan 11, Ante Zizic 8, Berk Uğurlu 5

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

 

Galatasaray: Fabian White Jr 17, Jerome Robinson 8, James Palmer Jr 11, Freddie Gillespie, Can Korkmaz, Errick McCollum 23, Muhsin Yaşar 22, Buğrahan Tuncer 2, John Meeks, John Petrucelli

Başantrenör: Gianmarco Pozzecco

1. Periyot: 29-18 (Beşiktaş lehine)

Devre: 56-41 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 88-62 (Beşiktaş lehine)

