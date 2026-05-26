Trump'tan dünyayı sarsan iddia! "Ölü insanları hayata döndürecek ilaçlarımız var" diyerek ortalığı ayağa kaldırdı!
Trump'tan dünyayı sarsan iddia! "Ölü insanları hayata döndürecek ilaçlarımız var" diyerek ortalığı ayağa kaldırdı!

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, tıp dünyasını ve insanlık tarihini kökünden sarsacak, akıllara zarar bir iddiayı siber dünyada ve küresel kamuoyunda gündeme taşıdı.

Trump, katıldığı bir programda yaptığı skandal açıklamalarda, ABD'nin elinde "ölü insanları yeniden hayata döndürebilecek" güçte deneysel ilaçlar ve gizli teknolojiler bulunduğunu öne sürdü.

Tıp Dünyası Şokta: Bilim Kurgu Gerçek Mi Oluyor?

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia, tıp ve bilim çevrelerinde tam bir şaşkınlık ve şüpheye neden oldu. Trump’ın hiçbir bilimsel kanıt veya resmi rapor sunmadan, doğrudan biyoteknolojik bir devrimmiş gibi pazarladığı bu "ölümden döndüren ilaç" söylemi, kısa sürede uluslararası medyanın da en çok konuşulan maddesi haline geldi. Beyaz Saray kaynaklarından konuya ilişkin henüz somut bir teknik detay paylaşılmazken, iddiaların ABD'nin gizli askeri laboratuvarlarında yürütülen deneysel projelerle ilgili olup olmadığı merak konusu oldu.

Sosyal Medya Bu İddiayla Çalkalanıyor

Söz konusu açıklamaların ardından siber dünyada adeta bir yorum fırtınası koptu.

Birçok uzman, biyolojik ölüm gerçekleştikten sonra hücrelerin geri döndürülemez bir yıkıma uğradığını hatırlatarak Trump'ın bu iddialarını "tamamen gerçek dışı ve spekülatif bir şov" olarak nitelendirdi. İnsanlığın varoluşsal sınırlarını zorlayan bu dehşet verici açıklama karşısında dünya genelindeki etik kurullar ve bilim insanları ayağa kalkarken, ABD yönetiminin bu çılgın iddiaya dair resmi bir kanıt sunup sunamayacağı ise büyük bir muamma olarak ortada duruyor.

Trump Yunanistan'ı yerle yeksan etti! "Ayasofya'yı savaşarak kazandılar siz hırsızsınız" dedi!

İran geri adım atmıyor! Gözler Trump'a çevrildi

Trump'tan İran açıklaması! Uranyum sözleri dikkat çekti

Trump'tan Müslüman ülkelere "İbrahim Anlaşmaları" dayatması! Türkiye bunun neresinde?

Yargi

Adam kendini Allah ilan edecek. Peygamberi kim olur acaba

salih tekin

geri zekalı bunak iyice contaları yaktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama çarkına yönelik yürütülen dev soruşturmada taşlar ye..
İran’da yaklaşık üç aydır devam eden büyük internet kesintisinin ardından, siber dünya için yeniden açılma adımı atıldı.
DEM Parti heyeti, CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret ederken görüşme sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a..
+90 (553) 313 94 23