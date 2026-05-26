Özgür Özel hakkında “resmi evrak” şikayeti

Geçtiğimiz günlerde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, ‘mutlak butlan’ kararı vermesinin ardından görevden alınan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in mahkeme kararını yırtma şovu gündemdeki yerini korurken Sinoplu iş insanı Vural Ali Yütük, Özel hakkında şikayette bulundu.

Yütük, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuruda, son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı görüntü ve söylemlerin dikkatle takip edildiği belirtilerek, söz konusu eylemlerin devlet kurumları, resmi evraklar ve devlet ciddiyeti açısından tartışmalara yol açtığı ifade edildi.

Başvuruda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmî belgelerinin ve kurumlarının tüm vatandaşlar için ortak değer olduğu vurgulanırken, demokratik eleştiri hakkının anayasal güvence altında bulunduğu ancak kamu düzenini ve devlet ciddiyetini zedeleyebilecek davranışların ilgili makamlarca değerlendirilmesi gerektiği görüşüne yer verildi.

Vural Ali Yütük, kamuoyuna yansıyan görüntü ve açıklamaların yürürlükteki mevzuat çerçevesinde incelenmesini ve herhangi bir suç unsuru bulunup bulunmadığının araştırılmasını talep etti.