Almanya'dan 2039 hamlesi: İnsansız kara aracından ilk füze ateşlendi!

Almanya, İsrail merkezli Rafael şirketinin üretmiş olduğu Spike LR füzesini Ziesel insansız kara aracından başarıyla ateşledi. Test sürecine İsrail-Almanya ortak girişimi EuroSpike GmbH de dahil oldu. Beş gün boyunca süren test kapsamında 17 füze ateşlendi. Entegrasyonun kabiliyet ve saha performansını değerlendiren Diehl Defence yetkilileri, test süreci hakkında sistemin “etkileyici bir performans gösterdiğini ve operasyonel zorluklara başarıyla dayandığını” vurguladı.

The Jerusalem Post tarafından yapılan habere göre söz konusu İKA ile ilgili testler 2025 yılında Almanya’nın Nürnberg şehrinde düzenlenen Enforce Tac fuarında tanıtıldıktan üç ay sonra başladı. Füzenin İKA’ya entegrasyonu ile kısa bir süre zarfında sahada test edilmeye başlanması geçtiğimiz aylarda Almanya’nın stratejik olarak belirlediği 2039 hedefleriyle de örtüşmektedir.

Almanya’nın önde gelen savunma firmalarından Hentschel ve Diehl Defence tarafından üretilen Ziesel insansız kara aracı, ilk başta lojistik ve yaralı tahliyesi gibi alanlarda kullanılmak için tasarlanmıştır. 1,6 metre uzunluğa ve 1,3 metre genişliğe sahip olan araç, geliştirilen son haliyle sahada savunma ve saldırı amaçlı kullanılabilmektedir.

Saatte 20 km hıza sahip olan araç geçtiğimiz yıllarda yapılan test aşamalarını başarıyla geçerek askeri personeli otonom bir şekilde takip edebilme kabiliyetini sergilemişti. Ayrıca tamamen elektrikli modda da görev yapabilen platform, 11 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasının sunduğu düşük gürültü profili sayesinde keşif faaliyetlerini icra edebilmektedir.

UZUN MENZİLLİ ANGAJMAN YETKİNLİĞİ

Sisteme entegre edilen PLATON navigasyon sistemi sayesinde platform tamamen otonom bir şekilde ilerleyebiliyorken Spike füzesiyle operasyon sahasında aktif angajman kabiliyeti de kazanmaktadır. Ziesel dahil olmak üzere çeşitli İKA’lara yapılan füze entegrasyonlarının, sistemlere zırhlı birlikleri uzaktan ve askeri personeli riske atmadan atış kabiliyeti kazandırarak tanksavar muharebesi üzerinde önemli bir avantaj yaratması beklenmektedir.

Diğer taraftan kısa (SR), orta/uzun (MR/LR), artırılmış (ER) ve görüş ötesi (NLOS) menzil profillerine sahip olan Spike füze ailesi; taarruz ve savunma senaryolarında uçuş esnasında hedef güncellemesi yapılmasına olanak tanıyan bir altyapıyı da barındırmaktadır. Ayrıca Diehl, platformun halihazırda Almanya ve Ukrayna da dâhil olmak üzere çeşitli silahlı kuvvetler tarafından test edildiğini belirtmektedir.