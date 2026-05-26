Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vurdu! Özgür pirince giderken bulgurdan da oldu!

Otel odalarında, pavyon köşelerinde dağıtılan kirli paralarla iradesi sakatlanan delegelerin oyuyla Genel Başkanlık koltuğuna oturtularak yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun emanetçiliğine soyunan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, mahkemenin verdiği ‘mutlak butlan’ kararının ardından işgal ettiği CHP Genel Merkezi’nden yaka-paça atılırken, Grup Başkanlığı hamlesinin de boşa çıktığı öğrenildi.

‘Genel merkezi Meclis’e taşıdık” diyerek hâlâ kendisini partinin genel başkanı olarak anse eden Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’ndan da alındığı iddia edildi. Eski CHP’li Mehmet Sevigen, Özgür Özel ve yandaşlarının partide çift başlığa yönelik hamlelerinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından boşa çıkarıldığı bilgisin paylaşarak şunları söyledi:

“Öğrendiğim kadarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı’na yazı yazdı. TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş Kemal Bey’den gelen yazıyı kabul etti. Hem oda değişecek, hem de oradaki uygulama değişecek. Özgür Özel Grup Başkanlığından da azledildi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yazısıyla. Grup Başkanı da olamayacak. Bayram sonrasında, Pazartesi günü yazı işleme konulur diye düşünüyorum. O konu da kapanmış olacak. Bu tartışmalar, bu kavga büyük zarar veriyor partiye. Ben bunu tavsiye etmiyorum”

