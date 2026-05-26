Mustafa İslamoğlu'ndan kamuoyuna açıklama!

Sosyal medyada "Azazil" isimli bir kullanıcının yaptığı paylaşım, Mustafa İslamoğlu’nun eski bir konuşmasını yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu paylaşımda İslamoğlu'nun mağaralarla ilgili sözleri aktarılarak, "Muhammed’in ilk vahyi nerede aldığını hatırladınız mı?" sorusu soruldu.

Kurban Bayramı döneminde, Hira Mağarası ve ilk vahiy gibi mukaddes konuların toplumun gündeminde yoğun olduğu bir konjonktürde bu sorunun sorulması, sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. İslamoğlu'nun ifadelerinin ilk vahiy süreciyle ilişkilendirilmesi üzerine çok sayıda değerlendirme ve yorum yapıldı.

Gelen yorumlar ve tartışmalar üzerine Mustafa İslamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bir açıklama yaptı. İslamoğlu, söz konusu videonun kesilerek bağlamından koparıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bırakın peygamberlik asrını İslam ile en ufak bir ilgisi olmayan, Paleolitik dönem mağaralarını, animizm ve şamanizmin ruh telakkisini konuştuğum bir felsefi konuşmayı sanki Peygamberimizin vahiy alışıyla ilgili söylemişim gibi göstermeye çalışmışlar. Üstelik kestikleri videonun 'kadim insan' cümlesiyle bitmesine rağmen… Vah ki ne vah."

Konuşma kesitini ilk paylaşan hesap sahibinin kendisinin asla katılmadığı bir bağlantı kurduğunu ifade eden İslamoğlu, o kullanıcının da daha sonra bu çıkarımın kendisine ait olduğunu beyan ettiğini söyledi.