  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ödemeler dengesi verileri açıklandı
Ekonomi

Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 966 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 39 milyar 164 milyon dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 11:04:00 -
Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, geçen yılın eylül ayında 2 milyar 719 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 966 milyon dolar açık oluştu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 39 milyar 164 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 971 milyon dolar artarak 8 milyar 97 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Aynı dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, 6 milyar 656 milyon dolardan 6 milyar 807 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 324 milyon dolar artarak 6 milyar 83 milyon dolara çıktı. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 743 milyon dolar yükselerek 4 milyar 558 milyon dolara ulaştı.

Birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 12 milyon dolar azalarak 947 milyon dolara geriledi. Geçen yılın eylül ayında 45 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde ise bu yılın aynı döneminde 5 milyon dolar çıkış yaşandı.

Öte yandan, ağustos ayına ilişkin cari işlemler açığı 3 milyar 112 milyon dolardan 2 milyar 738 milyon dolara revize edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu uyardı: Tavsiye etmiyorum artık bitti
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu uyardı: Tavsiye etmiyorum artık bitti

Ev fiyatlarındaki düşüş başladı. Yine de her şeye rağmen fiyatlar el yakıyor. Konuyla ilgili konuşan Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu,..
Evde bardakta mısır yapımı dondurulmuş! Bardakta mısır nasıl yapılır? Bardakta süt mısır: Bardakta mısır baharatları ve bardakta mısır sosları neler?
Gıda

Evde bardakta mısır yapımı dondurulmuş! Bardakta mısır nasıl yapılır? Bardakta süt mısır: Bardakta mısır baharatları ve bardakta mısır sosları neler?

Süt mısır nasıl yapılır püf noktalarıyla nasıl yapılır? Daha çok köşe başında amcaları satarken görmeye aşina olduğumuz, lezzetini de bir o ..
Son anketleri paylaştı... İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı
Siyaset

Son anketleri paylaştı... İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı

2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranını yüzde 42 olarak be..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23