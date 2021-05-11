Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 124 milyon dolar azalarak 3 milyar 329 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 192 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 396 milyon dolar azalarak 2 milyar 959 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 374 milyon dolar artarak 767 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın mart ayında 1 milyar 643 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu dönemde ise 319 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 228 milyon dolar artarak 742 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 27 milyon dolar azalarak 1 milyar 184 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın mart ayında 280 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu dönemde 47 milyon dolar net giriş kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Öte yandan, şubat ayına ilişkin cari işlemler açığı 2 milyar 610 milyon dolardan 2 milyar 585 milyon dolara revize edildi.

Martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 363 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 5 milyar 699 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, martta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 1 milyar 33 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 915 milyon dolarlık net satış yaptı.

Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 229 milyon dolar, genel hükümet ise 3 milyar 648 milyon net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 648 milyon dolar net arttı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 775 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 720 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 1 milyar 55 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, martta genel hükümet 136 milyon dolar net geri ödeme, bankalar 374 milyon dolar ve diğer sektörler ise 202 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise martta 6 milyar 169 milyon dolar net azalış gözlendi.