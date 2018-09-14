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Ödeme iyi gelen yiyecek ve içecekler

Özellikle sıcak havalarda daha sık karşılaşılan vücudun su toplaması durumu olan ödem neden olur? Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı ödemin nedenlerini anlattı.

14 Eylül 2018 Cuma 20:09
Ödeme iyi gelen yiyecek ve içecekler

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı "Öncelikle ödemin sebeplerini açıklayan, "Belirli hastalıkların yanı sıra günlük ödem oluşumunu etkileyen faktörler mevcuttur. Aşırı tuzlu beslenme ve su tüketimi yetersizliği ödem oluşum sebeplerinin başında geliyor. Ayrıca kilo fazlalığı, aşırı egzersiz, hareketsizlik, adet dönemi, uykusuzluk, stres, kortizon gibi hormon ilaçları kullanımları ödeme sebep olur. Bu sebeplerin oluşumuna dikkat etmenin yanı sıra ödem oluştuğunda beslenme ile neler yapabileceğinize bir bakalım: Kiraz sapı, mısır püskülü, yeşil çay, beyaz çay gibi çaylar ödem atmaya yardımcı çaylardır. Günde 2-3 fincan tüketilebilir. Ananasın içerisinde bulunan bromelain maddesi hem ödem atıcı hem de yağ yakımına katkı sağlayıcı etki gösterir. Yeterli ve doğru su tüketimi ödemden kurtulmak ve ödem oluşumunu önlemek için en etkili yoldur. Yeterli su tüketimi kilogram başına 30 ml su tüketilmesi ile sağlanır. Doğru su tüketimi ise içilmesi gereken bu su miktarının seyrek zamanlarda bir anda yüklenerek içerek değil de vücudun aktif kaldığı tüm saatlerde sürekli içer halde yayılması gerekir." şeklinde konuştu.

AŞIRI TUZ TÜKETİMİ

Fazla tuz tüketimi ödem atışına sebep olur. Özellikle şiş hissedilen dönemlerde tuz tüketimi kısıtlanmalıdır. Konserveler başta olmak üzere hazır paketli ürünlerin sodyum içeriği yüksektir. Özellikle şiş hissettiğiniz dönemlerde paketli ürünleri kısıtlayabilirsiniz.

 

 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 20:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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