Ödem söktürücü yağ yakıcı tarif: Günde 1-2 kilo garanti
Ödem, dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle genellikle bacak, ayak, kollar ve ellerde şişlik ortaya çıkması ile karakterize bir sağlık sorunudur. Küçük bir alanı veya tüm vücudu etkileyebilir. İlaçlar, hamilelik, enfeksiyonlar ve diğer birçok tıbbi problem ödeme neden olabilir. Ödem nasıl atılır?
1 günde ödem nasıl atılır?
Vücutta bulunan ödemi, yani fazla sıvıyı atmak için gün içinde su tüketimini artırmak gerekir. Günde 8 ila 10 bardak su içmek, vücuttaki ödemin atılmasında oldukça faydalıdır. Ödem çorabı giymek de ödem tedavisindeki etkili bir yöntemlerden biridir
Ödem Söktürücü Yağ Yakıcı (Günde 1-2 Kilo Garanti) Tarifi İçin Malzemeler
- 1, 5 litre kaynamış şu
- 1 tatlı kaşığı zencefil
- 1 tatlı kaşığı zerdeçal
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 2 dilim limon
Ödem Söktürücü Yağ Yakıcı (Günde 1-2 Kilo Garanti) Tarifi Nasıl Yapılır?
Kaynamış suya bütün malzemeleri ekleyin 1-2 saat demlensin. Gün içerisinde hepsini tüketin. Günde 1-2 kilo garanti. Metabolizmayı süper çalıştırıyor.
Not; Gün içerisinde için ama mümkünse yemeklerden 1 saat sonra veya önce tüketin. Afiyet Olsun.