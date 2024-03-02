Ödem söktürücü yağ yakıcı (Günde 1-2 kilo garanti): Kiloları mağlup etti! Nasıl yapılır? Herkesin yaptığı tarif
Zayıflama kavramı genel olarak kilo kaybı olarak görülse de gerçek ve sağlıklı bir zayıflama için vücuttaki yağ depolarının azalması gerekir. İşe tarifi.
Ödem Söktürücü Yağ Yakıcı (Günde 1-2 Kilo Garanti) Tarifi İçin Malzemeler
1, 5 litre kaynamış şu
1 tatlı kaşığı zencefil
1 tatlı kaşığı zerdeçal
1 tatlı kaşığı tarçın
Ödem Söktürücü Yağ Yakıcı (Günde 1-2 Kilo Garanti) Tarifi Nasıl Yapılır?
Kaynamış suya bütün malzemeleri ekleyin 1-2 saat demlensin.
Gün içerisinde hepsini tüketin.
Günde 1-2 kilo garanti. Metabolizmayı süper çalıştırıyor.
Not;Gün içerisinde için ama mümkünse yemeklerden 1 saat sonra veya önce tüketin.
Afiyet Olsun.
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