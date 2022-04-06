Ödem, vücutta damarlardan dokulara sızan aşırı sıvının neden olduğu şişliktir. Vücudun herhangi bir bölümünü etkilese de eller, kollar, ayaklar, ayak bilekleri ve bacaklarda daha fazla fark edilir.

Ödem neden olur? ​​​​

Ödem, vücudunuzdaki küçük kan damarlarının (kılcal damarlar) sıvı sızdırması nedeniyle oluşur. Sızan sıvı, damar çevresindeki. dokularda birikir ve şişmeye neden olur. Kalp, karaciğer ve böbrek hastalıklarında ortaya çıkan ödem, vücuttaki fazla sıvıyı tutan tuzun atılamamasından kaynaklanır.

Baharatların önemli bir bölümünün antiseptik özelliği vardır. Bu özelliği ile yemeklerin hijyeni ve besinin uzun süre bozulmadan kalmasını sağlar. Baharatlar yemeklerde bakteri ve mantar gibi mikroorganizma faaliyetlerine engel olur. Baharatlar düşük kalorili olmaları sebebi ile tercih edilmelidir. Bu baharatların sağlığınız için de iyi olduğunu biliyor muydunuz?

Ödem belirtileri nelerdir?

Dokularda, özellikle kol ve bacaklarda, cilt altında ortaya çıkan şişlik.

Ciltte gerginlik ve parlama.

Şişlik olan bölgelere birkaç saniye baskı yapılıp bırakıldıktan çukurluk oluşması

Artmış karın büyüklüğü

Beyinde ödem oluşması tehlikeli midir?

Beyin ödemi çok ciddi ve tehlikeli bir durumdur, çünkü beyin kafatası içinde sabit hacimli bir yerdedir. Sıvı artışı ve ödem olursa şişlik oluşmaya izin verecek fazla boşluk yoktur. Bu durumda kafa içi basınç artmaya başlar. Kan diğer akışkanlar gibi yüksek basınçtan alçak basınca hareket eder.

Bu besinlerle kendinizi koruma altına alın.

Ödem şişliklerinden kurtarıyor beyni güçlendiriyor

Zencefil: Hamile kadınların sabah bulantılarını hafifletmesine yardımcı olması için zencefil çayı önerilir. Aynı zamanda, kanser tedavisi gören hastalar bulantı önleyici ilaç olarak zencefil kullanırlar.

Adaçayı: Boğaz ağrısı ve kaşıntı için en iyi çare adaçayıdır. Her gün gargara yapabilir ya da çay tüketebilirsiniz. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, Alzheimer hastalarında hafızayı güçlendirici etkilere sahip olduğu da gösterildi.

Sarımsak: Kardiyovasküler sağlığı iyileştirmek için sarımsak gibisi yoktur. Sarımsakları her öğünde rahatlıkla tüketebilir, bu da damarların tıkanmasını ve sertleşmesini giderir ve kolesterol seviyelerini düşürür.

Güvey otu: Bağırsak sorunlarını gidermek ve eski sağlığınızı geri kazanmak için Güvey otu kullanabilirsiniz. Çok sık kullanırsanız ağzınızı yakabilir. Bu yüzden aşırı kullanmamaya dikkat edin. Güvey otu yağı en kolay sindirilebilen formdur ve günde dört defaya kadar kullanılabilir. Güvey otu, bakteri düşmanıdır, zerdeçal astım hastaları tarafından kullanılır. Yemeklerinize çeşitli çeşniler katarak, çay yaparak veya kapsül şeklinde kullanarak faydalarını görebilirsiniz.

Zerdeçal: Zerdeçal, şişmeyi azaltmanın en iyi yoludur. Ayrıca kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirmek için de kullanılır. Bir tutam atarak kolaylıkla yemek tüketebilirsiniz.

Nane: Midenizi rahatlatmanın en iyi yollarından biri nanedir. Genellikle hem sindirim problemlerinizi hem de bağırsak problemlerinizi gidermeye yardımcı olmak için kullanılır. Nane çayı veya nane kapsülleri tüketilmesi kolaydır ve faydaları kısa sürede hissedilir.