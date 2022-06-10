Ödem nasıl atılır? Vücuttaki şişlik ve ödemi söküp atıyor! İşte hızlı ödem söktürücü o besinler

Tek başına bir hastalık olarak kabul edilmeyen ödem bazen de bir takım sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Her yaşta insanı etkileyebilmektedir fakat özellikle de kadınlarda daha sık yaşanmaktadır. El, ayak, gözler ya da karın bölgesi gibi vücudun farklı bölgelerinde oluşabilen ödem, vücudun sıvı toplayarak şişmesi şeklinde gelişmektedir. Vücut ödemi genellikle, aşırı tuz tüketimi sonucu ve hareketsiz kalınmasından kaynaklanabilmektedir. Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam stili, ödemin başlıca nedenleri arasında gelmektedir. Bundan dolayı da sadece beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ile dahi, ödem oluşumunu önlemek ve ödemden kurtulmak mümkündür. Diğer yandan bazı ilaçların yan etkileri de ödem oluşumuna neden olabilmektedir. Böyle bir durumda ise kesinlikle doktora danışmadan hareket edilmemelidir. Çünkü bazı bitkisel otlar ya da besinler ilaçlar ile etkileşime girebilmekte ve tehlike oluşturabilmektedir. Ödem oluşumundan korunmak ve ödem oluşumunu önlemek için ise kızartma şeklindeki yiyeceklerden kafeinli, gazlı ve alkollü içeceklerden, hazır sos ve baharatlardan tuz ve sodyum içeren gıdalardan uzak durmak en iyi sağlıklı beslenme sistemi olacaktır.

ÖDEME İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR?

Birtakım besinler ödemin vücuttan giderilmesine yardımcı olabilmektedir. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat ederek ödemden kurtulmak mümkündür. * Su; Vücut için hayati öneme sahip olan su vücuttaki ödemin atılması açısından da son derece önemlidir kilo başına içilecek 30 ml su, ödemin oluşmasına engel olup vücut suyunu dengelemeye yardımcı olacaktır. Zengin probiyotik içeriği ile yoğurt hem vücudun dezenfekte olmasına yardımcı olmakta hem de ödemlerin giderilmesinde destek sağlamaktadır. Özellikle de az yağlı yoğurt, ödem oluşumunun atılması açısından daha etkilidir.

SALATALIK

Zaten tüm vücut sağlığı için faydalı bir sebze olan salatalık, zengin su içeriği sayesinde vücudun ihtiyacı olan suyu sağlamada destek olup ödem oluşumunu engellemektedir. MAYDANOZ Özellikle de sabahları kahvaltıda tüketilen maydanoz idrar söktürücü özelliklere ve böbrek fonksiyonları geliştirici özelliği sahiptir böbreklerin temizlenmesini sağlayan maydanoz çok iyi bir C vitamini deposudur.

YEŞİL ÇAY

Zengin antioksidan özelliği sayesinde ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur günde içilecek üç fincan yeşil çay kontrollü tüketin.

Ananas

Doğal bir detoks meyvesi olan ananas, içerdiği zengin organik bileşenler sayesinde ödem oluşumunun önlenmesine ve ödemin giderilmesine yardımcı olmaktadır.çin önerilebilmektedir.

Yazın en sevilen meyvelerinden olan kirazın çöpe attığınız sapının birçok faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Kiraz sapı sadece ödem atmakla kalmıyor sağlık açısından da inanılmaz faydalar sunuyor. İşte duyunca bir daha asla çöpe atmayacağınız kiraz sapı çayının faydaları…

Yaz mevsiminin en çok sevilen meyvelerinden biri olan kirazın sapının da oldukça faydalı olduğunu hiç duydunuz mu? Kiraz sapının çayını kaynatarak muhteşem bir şekilde ödem atabilir ve vücuttaki şişkinliği önleyebilirsiniz. Sadece zayıflamada değil sindirim sisteminden romatizmaya kadar birçok faydası bulunan kiraz sapı çayını doğal ilaç olarak kullanabilirsiniz. Sakinleştirici özelliği ile ön plana çıkan kiraz sapı çayı aynı zamanda vücutta oluşan susuzluğu önleyerek sağlıklı bir bünyeye kavuşmanıza olanak sağlar. İşte kiraz sapı çayının saymakla bitmeyen binbir derde deva faydaları…

KİRAZ SAPI ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Böbreklere oldukça yararlı olan kiraz sapı çayı böbrekleri ve kanı temizler. Böbrek taşı oluşumunu geciktirir. Aynı zamanda iyi bir idrar söktürücüdür.

Kolesterolün düşmesine yardımcı olan kiraz sapı çayı vücutta biriken fazla suyun atılmasını sağlar.

İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen kiraz sapı çayı karaciğere çok fazla yarar sağlar. Ayrıca kilo vermek isteyenler kiraz sapının suyunu içebilirler.

Deri, bacaklar, kollar ve ayak bileği dahil olmak üzere vücudun herhangi bir yerinde ödem oluşabilir. Kiraz, idrara çıkma yoluyla vücudunuzu detoks eder ve böylelikle ödemi önler.

Adet döngüsünden kaynaklanan şişkinlik, toksinleri uzaklaştırma özelliği sayesinde kiraz sapları ile tedavi edilebilir.

Kiraz sapı çayı vücuttaki tuz dengesini bozmadan fazla suyu atar ve kanı sulandırır. Bu sayede damarların tıkanmasını önler.

Kalp damar rahatsızlıklarının önüne geçer. Kalbin daha iyi çalışmasını sağlayan kiraz sapı damarların içten yağlanmasını geciktirir.