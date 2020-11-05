  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Ödem nasıl atılır? Ödem neden olur?
Sağlık

Ödem nasıl atılır? Ödem neden olur?

Ödem damar aralarında biriken sıvıdır. Ödem kişilerin sıklıkla dile getirdiği şikayetler arasında yer alıyor. El ve ayak bileklerinde boğumlar, karında şişlik ödem şikayetlerine neden oluyor. Peki ödem neden olur? Ödem nasıl atılır? Ödem nasıl engellenir?

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:54:00 - 2020-11-05 17:56:31
Ödem nasıl atılır? Ödem neden olur?

Çay-kahve gibi kafein içeren gıdalar aslında vücuttan sıvı atılmasını destekler. Gün içerisinde daha sık tuvalete çıkılmasına neden olur. Bu da vücudun su tutmasına neden olur. Ödem günlük hayatta çok sık karşılaşılan bir problem olsa da dolaşımsal bir sorundur. Eğer ödem çok sık tekrar ediyor ve beslenmenin düzenlenmesine rağmen düzelmiyorsa mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Ödeme neden olur?

Ödem, gün içerisinde yeterli kadar sıvı tüketilmemesi, çok fazla çay-kahve içilmesi, fazla tuzlu gıdaların yenilmesi ödeme neden olur.

Ödem atmanıza ve vücudunuzdaki şişlikten kurtulmanıza yardımcı olacak 6 öneri:

Günde en az 2 litre su için. 

Beslenme programınızda tuz ve karbonhidrata sınırlama getirin. 

Uzun süre hareketsiz kalmamaya dikkat edin. 

Gün içinde bacaklarınızı yukarıda tutmaya özen göstererek dinlenin. 

Ödem bacaklarda ise, oturduğunuz süre boyunca bacaklara masaj yapın; kan akışını sağlamaya çalışın. 

Hekim tavsiye eder ise idrar söktürücü ilaç kullanımını aksatmayın. 

Ödem nasıl engellenir?

Ödemi önleyen gıdalar ise şunlardır: Potasyumdan zengin yeşil sebzeler, potasyumdan zengin meyveler muz-kivi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Batı kuklası Sisi, o fetvayı sindiremedi! Ünlü alim tutuklandı
Dünya

Batı kuklası Sisi, o fetvayı sindiremedi! Ünlü alim tutuklandı

Emperyalistlerin vali olarak Mısır’ın başına atadığı Abdulfettah es-Sisi, Fransız mallarına boykot çağrısı yapan Mısırlı Alim Mustafa el-Ada..
Bölgeye tank ve asker yığıyorlar! Abdullah Ağar görüntüleri böyle servis etti
Gündem

Bölgeye tank ve asker yığıyorlar! Abdullah Ağar görüntüleri böyle servis etti

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'a karşı yürüttüğü başarılı operasyona ilişkin dikkat çeken bir görünt..
İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü duyurdu
Gündem

İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü duyurdu

İstanbul Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay