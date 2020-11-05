Ödem nasıl atılır? Ödem neden olur?

Çay-kahve gibi kafein içeren gıdalar aslında vücuttan sıvı atılmasını destekler. Gün içerisinde daha sık tuvalete çıkılmasına neden olur. Bu da vücudun su tutmasına neden olur. Ödem günlük hayatta çok sık karşılaşılan bir problem olsa da dolaşımsal bir sorundur. Eğer ödem çok sık tekrar ediyor ve beslenmenin düzenlenmesine rağmen düzelmiyorsa mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Ödeme neden olur?

Ödem, gün içerisinde yeterli kadar sıvı tüketilmemesi, çok fazla çay-kahve içilmesi, fazla tuzlu gıdaların yenilmesi ödeme neden olur.

Ödem atmanıza ve vücudunuzdaki şişlikten kurtulmanıza yardımcı olacak 6 öneri:

Günde en az 2 litre su için.

Beslenme programınızda tuz ve karbonhidrata sınırlama getirin.

Uzun süre hareketsiz kalmamaya dikkat edin.

Gün içinde bacaklarınızı yukarıda tutmaya özen göstererek dinlenin.

Ödem bacaklarda ise, oturduğunuz süre boyunca bacaklara masaj yapın; kan akışını sağlamaya çalışın.

Hekim tavsiye eder ise idrar söktürücü ilaç kullanımını aksatmayın.

Ödem nasıl engellenir?

Ödemi önleyen gıdalar ise şunlardır: Potasyumdan zengin yeşil sebzeler, potasyumdan zengin meyveler muz-kivi.