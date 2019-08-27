Odatv'nin 'Fethullah' aşkı!

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Karanlık Odatv, FETÖ lideri Fetullah Gülen hakkıdan ilginç bir şekilde 'Fethullah' demeye devam ediyor. Sadece FETÖ yandaşlarının 'Fethullah' dediği Gülen'e özellikle 'Fethullah Gülen' şeklinde yazması dikkat çekiyor.

Daha önce Gülen'in gerçek isminin Fethullah değil, 'Fetullah' olduğu haberini yapan Odatv, 'Fethullah Gülen' ismini kasıtlı kullanıyor. Bununla birlikte FETÖ bile, deşifre olmadan önce kendi örgütü için 'camia' veya 'Hizmet Hareketi' şeklinde tanımlama yapmasına rağman, kendilerince dini bir 'statü' vererek 'cemaat' demeyi sürdürüyor.

Gerçeği kendileri de biliyor

Halbuki Odatv, 29 Haziran 2008 tarihinde "Gülen'in gerçek adı ne?" başlıklı haberde, FETÖ liderinin gerçek adını konu almıştı.

FETÖ'nün yayın organları Zaman gazetesi ve STV'nin haberlerinde, 'Fethullah Gülen' olarak bahsedildiğini yazan Odatv, "Odatv olarak, acaba bir harf hatası mı yapılıyor diye düşünüp; resmi açıklamaları ve avukatların gönderdikleri metinleri karşılaştırıp baktık. Ancak gördük ki; hukuksal metinlerde de Gülen’in ismi ‘Fetullah’ olarak özellikle vurgulanıyor." ifadesi yer alıyor.

Odatv ayrıca "Gülen’in isminin en çok kullanıldığı hali ‘Fethullah’; Arapça’da ‘Allah adına açan’ anlamına geliyor. Peki, avukatlarının kullandığı ‘Fetullah’ adı ne anlama geliyor?" ve "Bir de, Gülen’in kitaplarında kullandığı ‘M. Fethullah Gülen’ isminin önünde yazan ‘M.’ harfinin ne anlama geldiğini merak ediyoruz…" diye sordu.

Odatv 'Fethullah Gülen' olarak kullanmaya devam ediyor

Bu haberine rağmen Odatv, FETÖ ile aynı dili kullanarak "Fethullah Gülen" olarak kullanmaya devam ediyor.

İşte Odatv'nin kasten kullandığı o haberlerden bazıları: