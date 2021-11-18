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Medya Odatv'den 'Erdoğan'la ilgili gazetecilik ahlakını ayaklar altına alan haber!
Medya

Odatv'den 'Erdoğan'la ilgili gazetecilik ahlakını ayaklar altına alan haber!

Karanlık odaların maşası Odatv, İspanyol bir gazetecinin İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği 'İstanbul Sözleşmesi' sorusuna verdiği cevapla ilgili gazetecilik ahlakını ayaklar altına alan bir habere imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 18:17:00 - 2021-11-18 18:20:32

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'a 'İstanbul Sözleşmesi' sorusu

İki lider, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İspanyol bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir soru yöneltti.

Gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "İspanya'nın Türkiye'deki LGBTİ hakları ve kadına şiddet sorunu ile ilgili bir gündemi var. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar katılması durumu da görüşüldü mü?” diye sordu.

'İstanbul Sözleşmesi'ne gerek yok!'

Türkiye’de iktidarın ‘kadına şiddet’ konusunda çok hassas olduğunu, gerekli tüm adımların atıldığını ve atılacağını belirten Erdoğan net bir şekilde İstanbul Sözleşmesi’ne gerek olmadığını, gündemden çıkarıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Sözleşmesi konusuna gelince bunu tamamen gündemimizden çıkardık. Çünkü biz İstanbul Sözleşmesi ile atılacak adımlar, zaten kendi yasalarımızla gündemimizde. Kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının bu kutsiyetine leke gelmesine asla müsaade etmeyiz. Çünkü bizde aile kavramı çok hassastır, kutludur. Ve aile kavramı üzerinde bu önemsediğimiz durumu lekeleyecek hiçbir şeye müsaade etmeyiz. O zaman zaten İstanbul Sözleşmesi'ne gerek yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanyol gazeteciye tokat gibi LGBTİ cevabı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanyol gazeteciye tokat gibi LGBTİ cevabı!

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanyol gazeteciye tokat gibi LGBTİ cevabı!

Odatv'den provokatörlük

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘kadına şiddet’ bahanesiyle LGBT’yi meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi’nin net bir şekilde gündemden çıkarıldığını ve ihtiyaç olmadığını belirtirken karanlık odaların maşası Odatv ise gazetecilik ahlakını ayaklar altına alan, etik olmayan bir habere imza attı.

Odatv, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına da yer verdiği haberin başlığında ‘Erdoğan o soruya yanıt vermedi’ ifadelerini geçirdi.

Daha önce genelevlerin de ‘avukatlığına’ soyunan Odatv eşcinselliği meşrulaştıracak şekilde ‘LGBT hakları’ ifadesiyle ahlaksızlığın propagandasını yaparken Erdoğan'ın açıklamalarını beğenmeyerek 'Erdoğan soruya yanıt vermedi' şeklinde servis etti.

 

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