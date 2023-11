Odatv kafayı iyice kırdı! "New York Belediyesine yapılan FBI baskınının ucu Erdoğan'a dokunabilir'

Karanlık Odatv her seferinde AK Parti hükümetine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmayı sürdürüyor.

Odatv son olarak 'New York belediye başkanına FBI baskını' haberini akılalmaz bir şekilde Türk hükümetine bağladı.

Odatv'nin" New York belediye başkanına FBI baskını… Konu: Türklerden alınan paralar" başlıklı haberinde, "2021 seçim kampanyasında Türk bağışçılardan para kabul etmekle suçlanan New York Belediye Başkanının elektronik cihazlarına el kondu. Başkanın aldığı fonlar karşılığında bağışçılarına herhangi bir 'iyilik' yapıp yapmadığı araştırılıyor. Konunun Türk hükümetine kadar uzanabileceği iddia edildi. FBI ajanları yaptıkları baskında, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın cep telefonlarına ve Ipad'ine el koydu. Eric Adams'ın Türk kuruluşlardan belediye başkanlığı seçimleri kampanyası bağlamında bağış aldığı iddia ediliyor. Bağışçıların Türk hükümeti hatta bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkili olabileceği de soruşturmaya konu edildi. FBI, elde edilen bağışların karşılığında Eric Adams'ın bağışçılarına herhangi bir 'iyilik' yapıp yapmadığını araştırıyor" ifadeleri yer aldı.

Soruşturmanın Başkan Erdoğan'a kadar uzayacağına dair ifade akıllara durgunluk verirken Odatv yine 'Bu kadar da olmaz' dedirtti.