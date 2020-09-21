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Aktüel "Odatv davası"na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi
Aktüel

"Odatv davası"na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 13:30:10 -
"Odatv davası"na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, FETÖ'den tutuklu eski hakimler Metin Özçelik, Nalan Can, Bülent Kınay, Hikmet Şen, firariyken Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir evde 10 Temmuz'da yakalanan Menekşe Uyar ile eski savcı Adnan Çimen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada müşteki Coşkun Soysal'ın avukat Hüseyin Ersöz de hazır bulundu.

Mahkeme heyetine başkanlık eden Daire Üyesi İslam Çiçek tarafından dosyaya gelen belgelerin okunmasının ardından sanık Uyar'a söz verildi.

Davaya yönelik belgelerin tamamının kendisine ulaşmadığını ifade eden Uyar, savunma için süre istedi.

Mahkeme heyeti, Uyar'a savunma için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı 18 Ocak 2021'e erteledi.

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