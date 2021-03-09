Odatv, Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın'ı 'kadınlar' üzerinden hedef aldı!

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Odatv, Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'ı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla hedef aldı.

İstanbul Sözleşmesi 'aile'yi yok ediyor

‘Kadına yönelik şiddeti önleme’ kılıfı altında ‘aile’ yapısını dinamitleyen ve eşcinsel sapkınların önünü açan İstanbul Sözleşmesi türlü vahşeti de beraberinde getiriyor.

‘Kadın beyanı esastır’ ile ‘suçsuz’ milyonlarca erkek mağdur edilerek ailelerinden uzaklaştırılıyor. İstanbul Sözleşmesi ile aile kavramı yok edilirken bir yandan da feminizmin propagandası yapılıyor.

Odatv feminizme altı yapı oluşturuyor

Kimi art niyetli medya gibi Odatv de algı operasyonları ile kadınları erkeklere düşman etmenin türlü yollarına başvuruyor.

Haberlerde, ‘erkek terörü’, ‘erkek dehşeti’, ‘erkek şiddeti’ vurgusu yapan Odatv, tüm erkekleri suçlu göstererek feminizme alt yapı oluşturuyor.

Ayasofya İmamı: Cinayet cinayettir

Kirli algı oyununa dikkat çekmek isteyen Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın da, cinayetin cinsiyet fark etmediğini ve bazı art niyetli medyanın ‘kadın cinayeti’ diyerek durumu erkek düşmanlığına çevirmeye çalıştığını vurguladı.

Boynukalın yaptığı paylaşımda, “Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: "Sizin için kısasta hayat vardır" ilahi düsturudur. Sürekli "kadın cinayetleri" vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır.” ifadelerini kullandı.

Odatv Mehmet Boynukalın'ı hedef gösterdi

Odatv ise Boynukalın’ın paylaşımını ‘kadınlara düşmanlık’ olarak yansıttı. Her fırsatta cinayette ‘kısas’ uygulanması gerektiğini vurgulayan Boynukalın’ın kadınları hedef aldığını söyledi.

'Kadınları savunmak' adı altında Odatv defalarca 'erkekleri' düşman gibi göstererek algı operasyonlarına imza attı. İşte o manşetlerden biri:

Odatv'nin Boynukalın'ı 'hedef gösterdiği' manşet: