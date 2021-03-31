Odatv ah vah etti! Ekrem İmamoğlu Mihrimah Sultan portresini neden alamadı?

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Odatv yazarı Hürrem Elmasçı, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın tablosu için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da açık artırmaya katıldığını açıkladı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 5 milyon TL'ye satıldı

İngiltere’de bir müzayede de Kanuni Sultan Süleyman tablosu, vergiler dahil 438 bin 500 Sterline (yaklaşık 5 milyon TL) satıldı. Kanuni Sultan Süleyman portresinin açık artırmada yaklaşık 5 milyon TL'ye satılması Ekrem İmamoğlu'nun satın aldığı tabloyu akıllara getirdi.

'Tablo ucuza gitti'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda 'orjinalliği' tartışma konusu olan Fatih Sultan Mehmet portresini 770 bin sterlin (6 buçuk milyon TL) vererek satın almıştı. Kanuni Sultan Süleyman tablosunun, daha ucuz fiyata kapatılması sosyal medyada, "Ekrem İmamoğlu olsa daha pahalıya satılırdı, tablo ucuza gitti" yorumlarına neden oldu.

Ekrem İmamoğlu, Mihrimah Sultan'ı almak istedi

Sosyal medya bu olayı tartışırken Odatv yazarı, Ekrem İmamoğlu'nun, Mihrimah Sultan tablosu için açık artırmaya katıldığını yazdı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan resmi için bir kadın bir erkek iki kişinin kıyasıya çekişmeye girdiğini söyleyen Odatv yazarı şu ifadeleri kullandı:

“Gelelim ikinci tabloya… Yani, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın resmine… Kıran kırana çekişme oldu. Eseri almak için 25 bin Sterlinden sonra bir kadın ile bir erkek kıyasıya kapıştı. Rakam 60 bin Sterline çıkınca erkek alıcı çekilmek zorunda kaldı. Erkek kim miydi? Evet, bingo şekerim; Ekrem İmamoğlu adına katılan biriydi. Ekrem Bey, Mihrimah Sultan'ın resmini kendine almak istedi. Kendi bütçesinden alıp belki de İBB’ye hediye edecekti, bilemiyorum. Fiyat yükselince çekilmek zorunda kaldılar. Üzüldüm.”

Ekrem İmamoğlu'nun portreyi alamadığını söyleyen Odatv yazarı, portrenin alınamadığı için üzüldüğünü ifade etti.