Odaklanılan 2 gelişme var! Altın yatırımcıları dikkat: Sert hareketler görülebilir

Yaşanan Ukrayna krizi ve ABD Merkez Bankasının sıkılaşma politikası yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Söz konusu gelişmelerin altın fiyatları üzerinde doğrudan etkisi bulunuyor. Uzmanlar, altında iki yönlü sert hareketlerin meydana gelebileceğini iddia ediyor.

Işık Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak ve Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan altın fiyatları ile ilgili iddialarını hurriyet.com.tr ile paylaştı.

Yeni haftada, piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamalarının sürmesi beklenirken, Ukrayna krizi takip edilecek. Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasındaki sıkılaşma fiyatlanması devam ederken; kısa vadede ons altında sert fiyat hareketlerinin yaşanabileceği öne sürüldü.

Geçen hafta perşembe günü beklentilerin üzerinde gelen ABD ocak ayı enflasyon verisinin ardından, küresel piyasalarda risk iştahı azalmış; ons altın fiyatı 1821 dolar ile 1841 dolar seviyesi arasında dalgalanma yaşamıştı. ABD 10 senelik tahvil faizleri ise, 2 senenin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 40 senenin zirvesini yenileyen ABD enflasyon rakamları FED'in daha agresif sıkılaşma ihtimalini kuvvetlendirdi. Fed'in 15-16 Mart'ta yapılacak toplantısında faiz artırım beklentisi 50 baz puana yükseldi. Fed'in agresif sıkılaşmaya gitmesinin altın fiyatlarında negatif etki oluşturması beklenirken; yeni haftada Fed üyelerinin konuşmalarının belirleyici olacağı ifade edildi.

Kişisel Görüş: Fed sıkılaştırması ve jeopolitik risklerin gündemin en üst sıralarında yer almasını beklediğim yeni haftada da; ons altında volatilite ciddi bir oranda artış gösterebilir. Borsalara gelen satışlarda; güvenli liman fiyatlamalarının bir süre daha devam edebileceğini söyleyebileceğim değerli metal için, bir süre sonra ABD dolarında yaşanması muhtemel güçlenmeye paralel olarak da satış baskısı oluşacağını düşünmekteyim. Ayrıca, majör merkez bankalarının sıkılaştırmasına yönelik artan beklentiler ve jeopolitik risklerin küresel büyüme üzerinde oluşturmasını beklediğimiz yavaşlama da; altın talebine dair endişelerle birlikte fiyatları baskılayabilir. Teknik konuşmanın riskli olmasına karşın; en az iki günlük kapanış itibariyle 1877 dolar seviyesi üzerinde kalınmadığı sürece; emtia üzerinde yeniden satış baskısı oluşacağını düşünmekteyim. Şayet 1877 dolar üzerinde kapanışlar görülmesi durumunda ise; yukarı yönlü hareketler ivme kazanabilir.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan ise, "Rusya'nın Ukrayna yakınlarındaki askeri yığınağına ilişkin gerilimler, güvenli liman talebi ve potansiyel arz kesintilerine ilişkin endişeler arasında emtia fiyatlarında da keskin etki görüyoruz. Piyasalarda riskten kaçınma ve dünya çapında enflasyondaki artış ve orta vadede Fed'in faizleri artırma dinamiğiyle eşleşecektir, dolayısıyla fiyat belirlenmesi aşamasında çok belirsizlik ortaya çıkıyor. 10 yıllık ABD tahvil faizlerinin oranı 2019'dan beri en yüksek seviyede, şu an ise bilindik korelasyonu bozucu bir jeopolitik gerilim dinamiği var. Finansal piyasalardaki gerilim, askeri operasyon ihtimali ve buna cevap olarak Rusya'yı finansal sistem dışına itecek yaptırımlar çerçevesinde. Bunun henüz kalıcı bir etki yaratıp yaratmayacağı belli değil. Eğer yeni aksiyonlar olmazsa piyasa bu durumu kanıksar ve geniş dönem Fed hareketlerine bakar. Kısa vadede ise Rusya haberleri etkili olacaktır." iddialarında bulundu.