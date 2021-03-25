Oda TV'ye haber malzemesi çıktı! Yiyorsa bunu da haber yapın
Karanlık Oda TV, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın makam odasındaki M. Kemal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portrelerinin aynı boyutta olmasını eleştirmişti. Bugün CHP'nin Kars İl Başkanlığında da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile M. Kemal'in portrelerinin aynı boy olduğu görüldü.
Karanlık Oda TV, dün ilginç bir habere imza atmıştı. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın makam odasındaki M. Kemal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portrelerinin aynı boyutta olmasını eleştiren Oda TV'ye yeni bir haber malzemesi daha çıktı.
Bugün Kars İl Başkanlığını ziyaret eden CHP heyetinin görüntülerinde, makam odasında M. Kemal ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun portrelerinin de aynı boyutta olduğu görüldü.
Oda TV'ye 'yiyorsa bunu da haber yapın' çağrıları yapıldı.