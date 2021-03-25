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Gündem Oda TV'ye haber malzemesi çıktı! Yiyorsa bunu da haber yapın
Gündem

Oda TV'ye haber malzemesi çıktı! Yiyorsa bunu da haber yapın

Karanlık Oda TV, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın makam odasındaki M. Kemal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portrelerinin aynı boyutta olmasını eleştirmişti. Bugün CHP'nin Kars İl Başkanlığında da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile M. Kemal'in portrelerinin aynı boy olduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 18:25:00 -
Oda TV'ye haber malzemesi çıktı! Yiyorsa bunu da haber yapın

Karanlık Oda TV, dün ilginç bir habere imza atmıştı. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın makam odasındaki M. Kemal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portrelerinin aynı boyutta olmasını eleştiren Oda TV'ye yeni bir haber malzemesi daha çıktı.

Bugün Kars İl Başkanlığını ziyaret eden CHP heyetinin görüntülerinde, makam odasında M. Kemal ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun portrelerinin de aynı boyutta olduğu görüldü.

Oda TV'ye 'yiyorsa bunu da haber yapın' çağrıları yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

türk

bunların derdi baştakiler gitsinde ülke bölünür mü kaybeder mi borçlanır mı fakirleşir mi umurlarında değil, bunların bu kadar kudurduğu olay biz niye koltukta değiliz ve bunlar gibi kompleksli ve kendilerini mağdur gösteren tipler bu dünyada yok, anca bunlar ataput ve demokrasi üzerinden müslümanlığa karşı olan, kendi pisliklerini örten ve teröristleri savunanlardır
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Sarı 54

Kılıçdaroğlu oraya hiç yakışmaz. O Apo şerefsizi ile birlikte yan yana koyulabilir. Cumhurbaşkanımıza gelince asıl Reis imizin portresi kat kat daha büyük olmalıydı. Saygılar
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