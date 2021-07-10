Oda Tv'nin balonunu patlatan Mısırlı futbolcular!

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Karanlık Oda, bugün manşetinden yayımladığı bir köşe yazısında, Mısırlı futbolcuların transferlerini gündeme getirdi. 'Süper Lig'de Mısırlı futbolcular dönemi' başlığını kullanan Gürkan Karakullukçu, 6 ay önce Galatasaray'a transfer olan Mustafa Muhammed ile Mısır medyasının Galatasaray'a transfer olacağını iddia ettiği, Mohamed Sherif ve Aliou Dieng'in olası transferlerinin siyasi olduğunu öne sürdü. Karakullukçu, Sisi darbesinden sonra Mısır ile ilişkilerimizin bozulduğunu hatırlatarak, "Galatasaray Kulübü 2020-2021 sezonunun Şubat ayında, Mısır'ın Zamalek Kulübü'nden santrafor Mustafa Mohammed'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray'ın Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids'in formasını giyen sol kanat Ramadan Sobhi ile uzun bir süredir görüştüğü de ortaya çıktı. Ayrıca Mısır'da birçok gazete ve haber sitesi, Galatasaray'ın Al Ahly'den Mohamed Sherif ve 23 yaşındaki ön libero Aliou Dieng devrede olduğunu iddia etti." dedi. Gürkan Karakullukçu, kaleme aldığı bu bilgileri, şu sonuca bağladı: "Öte yandan Türkiye’deki birçok farklı kulübün de gözü, bir anda Mısırlı futbolcuların üzerine çevrildi. Tüm bu gelişmeler akıllara yine aynı sözü getirdi; Futbol sadece futbol değildir..."

Oda Tv'nin 'öngörüsü' bir balondan ibaret!

Ülkemizin, 2013 yılındaki Sisi darbesinden sonra Mısır ile ilişkileri bozulsa da normalleşme adımlarının atıldığı 2021 yılına kadar geçen 8 yıllık süreçte, Türk takımlarına birçok Mısırlı futbolcu transfer oldu.

İşte karanlık Oda'nın balonunu patlatan futbolcular

Mohamed Elneny / 2019-2020

Basel'deki etkili performansıyla Arsenal'in yolunu tutan Elneny, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş`ta kiralık olarak forma giymiş, teknik direktörleri Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ın beğenisini toplamıştı.

Karim Hafez / 2018-?

Süper Lig`e ilk olarak Medipol Başakşehir ile adım atan Karim Hafez, Kasımpaşa macerasının ardından Yeni Malatyaspor`a transfer oldu.

Mahmoud Hassan (Trezeguet) / 2017-2019

Kasımpaşa'nın, Anderlecht takımından transfer ettiği Trezeguet, Türkiye'de gösterdiği başarılı performans ile 10 milyon avro karşılığında Aston Villa`ya transfer oldu.