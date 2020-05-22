Oda TV'nin 'Alparslan Kuytul' manşetini paylaşan Fazıl Duygun: Kimler kimlerle beraber

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlamasıyla bilinen Alparslan Kuytul ve ekibi, Adana'da 'namaz' provokasyonu yaparak halkı kışkırtmaya çalıştı.

"İslam düşmanlarından destek geldi"

FETÖ'yü deşifre eden gazeteci Fazıl Duygun, 'namaz' provokasyonuna bir desteğin de karanlık Oda TV'den geldiğini belirterek "Kimler kimlerle beraber" ifadesini kullandı.

Duygun, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'deki CHP ezan provokasyonunu kınamayan Kuytul, Adana'daki namaz provokasyonundan dolayı, Oda TV gibi İslam düşmanlarından destek almış. Yani Ezan ve namaz düşmanı Oda TV, Erdoğan'ı namaz düşmanı(!) olmakla suçluyor. Kim, kimle beraber!

Bir girişim. İyi niyetli gibi ama sinsi bir provokasyon. İzmir'deki camilerde, Çav Bella rezaletini göklere çıkaran İslam düşmanı Oda TV bile Kuytul'u savunuyor. Yani Kuytul'un niyeti hâlis değil, bu bile yeter."