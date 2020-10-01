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Gündem Oda TV'den ihanet!
Gündem

Oda TV'den ihanet!

Karanlık Oda TV, Türkiye'yi karalamak için 'yine' bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:48:00 - 2020-10-01 18:49:46
Oda TV'den ihanet!

Oda TV, yine Türkiye aleyhinde tepki çeken bir habere imza attı.

Almanya bir değişikliğe gitmedi ama...

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebi ile uygulamaya koyduğu genel seyahat uyarısı sisteminde salgın durumuna göre ülke bazında ikazı amaçlayan yeni bir sisteme geçiş yaptı. Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısında ise bir değişikliğin olmadığı bildirildi.

Algı oluşturmaya kalktılar!

Almanya'nın Türkiye ile ilgili bir değişkliğe gitmemesine rağmen, karanlık Oda TV bir ihanete imza atarak, bir değişiklik olmamasına rağmen, Türkiye'nin 'yine' listeye alındığını iddia etti.

Haberi, "Almanya yine Türkiye'yi listeye aldı" başlığı yaparak algı oluşturan Oda TV'nin sitesinde habere tıklayanlar, "Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısında bir değişiklik olmadı" ifadesi ile karşılaştı.

Oda TV, ayrıca şehit olan MİT mensubunu ifşa etmesi ile biliniyor. Oda TV'nin haber müdürü olan Müyesser Yıldız da askeri casusluktan tutuklanmıştı.

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