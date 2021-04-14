Oda TV'den görülmemiş alçaklık! Başkan Erdoğan'ı bakın kime benzettiler

AK Parti hükümetini karalamayı kendine görev edinen Karanlık Oda TV yaptığı skandal bir haberle yine gündem oldu.

Halkın oyuyla başa gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şeytanın dahi aklına gelmeyecek türlü yalan ve iftiralarla saldıran Oda TV'nin son alçaklığı "bu kadar aşağılık olunmaz" dedirtti.

Ömrünü Türk milletine adayan ve demokratik seçimlerle yönetime gelen Erdoğan'ı Suriye'de yüzbinlerce insanı vahşice öldüren katil Esed ile bir tutmaya kalkan Oda TV "Esed'in Erdoğan kıskançlığı" başlığıyla servis ettiği haberinde akılalmaz ifadeler kullandı.

"Zeka yoksunu" Oda TV, eli kanlı Esed'in Suriye Merkez Bankası Başkanı Hazım Karful'u görevden almasını Başkan Erdoğan'a bağladı.

Erdoğan'ın yaklaşık 4.5 ay önce atadığı Naci Ağbal'ı Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alarak yerine eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nu atadığını aktaran Oda TV, Esed ile Erdoğan'ı aynı kefeye koyarak algı operasyonu yaptı.