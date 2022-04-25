Oda TV'den Binali Yıldırım'a görülmemiş algı operasyonu!

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Oda TV yazarı Toygun Atilla, bugünkü köşe yazısında çirkin bir algıya imza attı.

"Türk Telekom ve Hürriyet'te örtülen günahlar" ifadesini kullanan Atilla, başlığın devamında "Binali Yıldırım Şehit Mete’yi hatırlar mı?" eklemesi yaptı.

Başlıktan Binali Yıldırım'ın örtülen günahta katkısı varmış algısı yapan Oda TV yazarı, yazının içinde ise, Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz darbesinde şehit olan bir kişinin cenazesine katılmasını verdi.

"Türk Telekom bahsi geçtiğinde aklıma hep Mete gelir..." diyerek sözlerine başlayan Atilla, "Mete Sertbaş, Acıbadem Mahalle muhtarıydı. 15 Temmuz 2016 gecesi Türk Telekom'u FETÖ'nün asker kılıklı mankurtlarına teslim etmemek için direndi. Şehit oldu..." ifadelerini kullandı.

Yazısı boyunca Türk Telekom ile ilgili iddialarını aktaran Atilla, "Başta da söyledim. Telekom bahsi geçtiğimde hep Mete aklıma gelir." ifadelerini kullandı.

Atilla'nın başlık üzerinden algı oluşturduğu Binali Yıldırım ile ilgili yazdıkları ise şöyle oldu:

Umarım benim gibi, Telekom bahsi geçince Binali Yıldırım'ın da aklına şehit Mete Sertbaş geliyordur...